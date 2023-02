Ο βασιλιάς Κάρολος πήγε σε τζαμί με τρύπια κάλτσα. Και ποιος δεν το χει πάθει;

Αν νομίζεις ότι οι royals επιμελούνται μέχρι και την τελευταία τους κίνηση, γελιέσαι

Ίσως είχες διαβάσει όταν ήσουν παιδί, «τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα». Ένα νέο best- seller πάει τώρα να αναδυθεί από τον Κάρολο της Αγγλίας και ταξιδεύει ήδη στα social ως «η τρύπια κάλτσα του βασιλιά». Και ναι, πρόκειται γι' αυτό που κατάλαβες: έκανε δημόσια εμφάνιση με τρύπια κάλτσα.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν λίγες μέρες, ο βασιλιάς επισκέφθηκε ένα τζαμί στo Brick Lane του Λονδίνου με τη σύζυγό, Camilla. Εκεί το πλήθος τούς υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.

Even The King of the United Kingdom has a hole in his sock. pic.twitter.com/Byg2eoHtUw