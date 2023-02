H Jamie Lee Curtis αποκαλύπτει τη «μυστική της σως» για να παίζει περισσότερη ώρα σε ταινίες

Η ηθοποιός εξηγεί πώς καταφέρνει να περνά περισσότερο χρόνο μπροστά από την κάμερα

Εκτός από καλή ηθοποιός, η Jamie Lee Curtis είναι μία πανέξυπνη γυναίκα. Κι αυτό γιατί έχει βρει τον τρόπο να εμφανίζεται περισσότερο στις ταινίες – ακόμη κι όταν το cast αποτελείται από πολλά άτομα, όπως στην περίπτωση του Knives Out.

Το μυστικό της; Δεν πήγαινε ποτέ στο τροχόσπιτό της.

«Κοιτάξτε», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο Insider, με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα. «Είναι η μυστική μου σως. Μην επιστρέφετε στα τροχόσπιτά σας. Τα τροχόσπιτα δεν είναι φίλοι σας. Ο Jonathan Wang, ο παραγωγός μας στο Everything Everywhere All at Once θα σας πει ότι δεν έφυγα ποτέ από το σετ. Δεν το στηρίζω καθόλου».

Το 2019, στο Knives Out, o σκηνοθέτης Rian Johnson τη χρησιμοποίησε σε περισσότερες σκηνές απ’ όσες σχεδίαζε αρχικά, απλώς επειδή την έβλεπε μπροστά του όλη την ώρα.

«Κάποτε με αποκάλεσε MVP του Knives Out και, όταν τον ρώτησαν γιατί, απάντησε: “Επειδή ήταν πάντα στο σετ. Ήταν συνέχεια στο σετ”. Τελικά, με έβαλε σε λήψεις που δε θα με έβαζε, γιατί απλώς ήμουν εκεί».

Η Jamie Lee Curtis διανύει μία από τις πιο παραγωγικές φάσεις της ζωής της. Η ηθοποιός που βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στο Everything Everywhere All at Once, δουλεύει σε τέσσερα projects, ανάμεσά τους και το Borderlands, τη μεταφορά του δημοφιλούς video game στη μεγάλη οθόνη.

Θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Nicole Kidman στο Kay Scarpetta, που βασίζεται στα βιβλία της Patricia Cornwell, ενώ πριν ακόμη κυκλοφορήσουν στο σινεμά, η ίδια θα βιώσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της καθώς είναι υποψήφια για Oscar Β’ Γυναικείου Ρόλου.