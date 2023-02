Η Lana del Rey επιστρέφει μουσικά και συζητά με την Billie Eilish για το ανελέητο bullying που έχουν δεχτεί

Η Lana del Rey επιστρέφει με νέο δίσκο στις 24 Μαρτίου

Η Billie Eilish μεγάλωσε λατρεύοντας τη Lana del Rey. Για την ακρίβεια, ήταν το πρώτο wallpaper στο πρώτο κινητό της. Τον ίδιο ενθουσιασμό μοιράζεται και η del Rey για την Eilish, ξέροντας ότι αν ήταν να της πάρει κάποιος συνέντευξη, θα ήθελε να είναι η νεαρή τραγουδίστρια. Όπως και έγινε για το Interview Magazine.

Μπορεί να τις χωρίζουν 15 χρόνια, αλλά ξέρουν πολύ καλά πώς είναι να είσαι ο στόχος σκληρής κριτικής, ενώ έχεις μόλις ξεκινήσει. Η Lana μετρά περισσότερα από 10 χρόνια στη μουσική βιομηχανία, αλλά οι στίχοι της είχαν κατηγορηθεί για έλλειψη φεμινισμού.

«Ξαφνικά, περπατούσα στον δρόμο όπως πάντα, και οι άνθρωποι ήταν επιθετικοί μαζί μου κι εγώ απλώς σκεφτόμουν ότι δεν γίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ή ήμουν σε ένα μπιστρό στο Σαν Φρανσίσκο και μία γυναίκα μου πέταξε ένα βιβλίο για τον φεμινισμό στα μούτρα».

Η τραγουδίστρια έβλεπε ατελείωτα άρθρα που την κατηγορούσαν ότι δεν είναι φεμινίστρια ή ότι θέλει να είναι νοικοκυρά, ενώ εκείνη προσπαθούσε απλώς να ανακαλύψει τον εαυτό της. «Ήταν σαν δίκη μαγισσών και ευτυχώς διανύουμε μία διαφορετική εποχή». Παρόλα αυτά, ίσως και να μην έχουν αλλάξει τόσα, σύμφωνα με την Billie Eilish.

Μπορεί να μην τη θεωρούν αντι- φεμινίστρια, αλλά έχει δει ατελείωτα βίντεο στο TikTok με ανθρώπους να λένε πόσο κακός άνθρωπος είναι κι ότι ευτυχώς το βλέπουν όλοι πια. «Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα λάθος. Ό,τι κι αν κάνεις για να επανορθώσεις, δεν αρκεί. Αποφασίζουν για εσένα και ότι σου αξίζει να πεθάνεις».

Οι δύο καλλιτέχνιδες μοιάζουν να έχουν αρκετά κοινά στοιχεία, αν και η συνέντευξη γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του νέου album της Lana del Rey, "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", που κυκλοφορεί στις 24 Μαρτίου, έχει 16 κομμάτια, εκπροσωπεί μία πιο ανάλαφρη και χαρούμενη πλευρά της Lana del Ray, χωρίς όμως να λείπουν και τα τραγούδια που αποκαλύπτουν τις ευάλωτες πλευρές της. «Άνοιξες τον δρόμο για όλους μας. Οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να τραγουδήσουν σαν εσένα. Άλλαξες τον τρόπο με τον οποίο η μουσική βιομηχανία αντιμετωπίζει τη μουσική».