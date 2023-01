Μίλησε στο GQ για το νέο album, τον μεγάλο της έρωτα και το πόσο έχει αλλάξει

Πολλά έχουν αλλάξει από το τελευταίο album της. Μέσα σε 4 χρόνια, η Rita Ora κατάλαβε τη δύναμη που έχει μέσα της και αποφάσισε ότι θα έχει τον καλλιτεχνικό έλεγχο της δουλειάς της και θα γράφει πολύ προσωπικά τραγούδια. Ερωτεύτηκε τον σκηνοθέτη Taika Waititi, παντρεύτηκαν και τώρα μιλάει για όλο αυτό το προσωπικό ταξίδι μέσα από τα νέα της κομμάτια, που κυκλοφορούν στις 27 Ιανουαρίου.

Μίλησε στο βρετανικό GQ για τη μουσική επιστροφή της, για όλα όσα της έχουν καταλογίσει, και ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας και για τη νέα εποχή του εαυτού της. «Ένιωσα ότι ήταν η σωστή στιγμή να επιστρέψω γιατί ήθελα να μιλήσω για πολύ προσωπικές σκέψεις. Με αυτό το album, ήμουν γενναία και είχα πίστη στον εαυτό μου. Επαγγελματικά, είμαι πλέον στη θέση του οδηγού και νιώθω πολύ σίγουρη για τις προτάσεις και τις ιδέες μου».

Ήθελε να τραγουδήσει για την ερωτική ιστορία της, που ξεκίνησε πριν από 1μιση χρόνο. Να μιλήσει για τα διαφορετικά πρόσωπα του έρωτα και όλα τα άβολα πράγματα που μπορείς να νιώσεις. Λατρεύει τις συναυλίες, να βγαίνει με τις φίλες της και τα '90s. Όπως και το να κάνει πολλά δημιουργικά πράγματα μαζί. Συμμετείχε ως κριτής στο σόου "The Masked Singer" και ξεκινά γυρίσματα για ένα musical της Disney, όπου υποδύεται την The Queen of Hearts.

Αναφέρεται στην πρώην συνεργασία και σχέση της με τον Calvin Harris, ο οποίος έθαψε το υλικό ενός ολόκληρου album, το οποίο είχαν φτιάξει μαζί. «Είναι τόσο αστείο. Φαντάζομαι πως ο καθένας έχει να πει τη δική του εκδοχή σε μία ιστορία. Είπα τη δική μου πριν από 8-9 χρόνια. Είμαι σε μία εντελώς διαφορετική φάση της ζωής μου». Η Ora εξάλλου προτιμά να τραγουδά και όχι να μιλά για τα συναισθήματά της.

Όπως στο "You Only Love Me" που περιγράφει την αρχή της σχέσης της με τον Waititi. «Είναι ο σύντροφος και ο καλύτερός μου φίλος. Ήθελα να αιχμαλωτίσω το πόσο ευάλωτη ένιωθα ενώ ανοιγόμουν. Οι γονείς μου μου έμαθαν να μην κρύβω τις ανασφάλειές μου. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα μάθει πολλά για εμένα μέσα από τον δίσκο».

Έχουν γραφτεί άπειρες ασυναρτησίες για την ίδια, αλλά θεωρεί ότι μειώθηκαν αισθητά όταν παντρεύτηκε. «Μάλλον τώρα θα αναγκαστούν να γράφουν για τη δουλειά μου, που ήταν ο αρχικός μου στόχος». Μιλά και για τη φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει με την ίδια, τον Taika και την Tessa Thompson, να ερωτοτροπούν. «Είναι γελοίο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι ανύπαρκτο. Σου έχει τύχει να είσαι σε μία κατάσταση όπου έχεις πιει πολύ και νιώθεις ότι όλοι είναι φίλοι σου, χωρίς να τους ξέρεις; Αυτό ήταν εκείνη η φωτογραφία».

Εξαιτίας των social media, έχει φτάσει πολλές φορές στο σημείο να τα παρατήσει, αλλά θεωρεί ότι δεν αξίζει. Κάνει τη δουλειά που λατρεύει, χωρίς να τη θεωρεί δουλειά. Αν και ο γάμος της ήταν πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ένιωσε ότι βρήκε τον άνθρωπο που ήταν ήδη φίλος της, πιστεύει ότι το σημαντικότερο είναι η σχέση με τον εαυτό της. «Φεύγουν σιγά σιγά οι δαίμονές μου και με φροντίζω. Υπήρξε μέσα μου μία αυθεντική αλλαγή και θέλω να το μάθουν όλοι».

