Ο Daniel Craig χορεύει όπως δεν τον έχεις ξαναδεί ποτέ, στο πιο fun (και hot) βίντεο της ημέρας

Ο σκηνοθέτης Taika Waititi μας δείχνει μία άλλη εκδοχή του Daniel Craig στη νέα διαφήμιση της βότκας Belvedere

Όταν ακούς τη βότκα Belvedere, σκέφτεσαι αμέσως διαφήμιση με έναν άντρα βαρύ κι ασήκωτο, που βρίσκεται σε έναν ουρανοξύστη ή οδηγεί ένα ακριβό αυτοκίνητο, κοιτάζει την κάμερα και πίνει το ποτό του.

Όχι πια. Ο Taika Waititi ανέλαβε την καμπάνια της βότκας και σκηνοθέτησε τον Daniel Craig, αλλά καθόλου όπως τον έχουμε συνηθίσει. Εδώ δεν είναι 007, αλλά ο εαυτός του, όπως τον προτρέπει στο βίντεο ο Waititi.

Αφού ο ηθοποιός ξεμπέρδεψε οριστικά με τον James Bond, η Belvedere τον μετέτρεψε σε ένα αγόρι που ροκάρει, παρτάρει, φορά αμάνικα φανελάκια και αλυσίδες. Βασικά, ο Taika το έκανε όλο αυτό και δεν απέχει πολύ από αυτό που θα περιμέναμε από εκείνον. «Υπήρχε πολύ fun στο ότι μπορούσαμε να παίξουμε με τις προσδοκίες των ανθρώπων. Θα κάνουμε κάτι high-class στο Παρίσι, θα είναι ασπρόμαυρο και δήθεν, όπως κάθε αρχή γαλλικής noir ταινίας. Εμείς όμως δεν πήραμε τίποτα στα σοβαρά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι για το οποίο θα αναρωτιούνται αν πρόκειται για τον πραγματικό Daniel ή για μία εκδοχή του που δεν έχουμε ξαναδεί. Ήταν υπέροχος και καθόλου κυνικός. Απλώς το έκανε», είπε ο Waititi για τη συνεργασία του.

Αν και δεν ήταν σίγουρος για τα κατά πόσο μπορεί να χορέψει, η ιδέα προήλθε από μία σκηνή της ταινίας του Waititi, "What We Do In The Shadows". Και τελικά όλα καλά, ο Craig μπορεί να χορέψει. Στο τέλος, τον βλέπουμε να χαμογελά και να εμφανίζονται τα διαμαντένια αρχικά DC στα δόντια του, έμπνευση που ήρθε από τη σύζυγό του, Rita Ora, η οποία έκανε τη μουσική για τη διαφήμιση και φορά η ίδια στα δόντια της.

Και επειδή το πράγμα κατέληξε να είναι οικογενειακή υπόθεση, στο τέλος εμφανίζεται και ο Taika ως ο σκηνοθέτης, που λέει ότι δεν έχει ιδέα τι κάνει και το σούσι που του φέρνουν, πέφτει μέσα στον καφέ του. Το αποτέλεσμα πάντως είναι glamorous, αστείο, fun και αυτοσαρκαστικό.