Τα μπράτσα της Tessa Thompson και της Natalie Portman ειναι οι πραγματικοί σταρ του νέου Thor

Δεν ξέρουμε τι είναι πιο iconic: Οι ηθοποιοί ή τα γυμνασμένα χέρια τους;

Τον Απρίλιο, όλοι μιλούσαν για τα φανταστικά μπράτσα της Natalie Portman στον νέο Thor: Love and Thunder. Τώρα, μία νέα φωτογραφία με τη συμπρωταγωνίστριά της, Tessa Thompson που υποδύεται τη Valkyrie, μας δείχνει ότι οι πραγματικές σταρ της ταινίας δεν είναι οι ηθοποιοί, αλλά τα γυμνασμένα χέρια τους.

Τις βλέπουμε να κάθονται στους θρόνους τους, πιο επιβλητικές από ποτέ, σαν πραγματικές υπερηρωίδες.

Η Thompson αποκάλυψε πως είχε στόχο να γυμναστεί για να μοιάζει με τη Valkyrie των comics, και τα κατάφερε. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια – για το Thor: Ragnarok, το 2017, είχε πάρει 7 μυϊκά κιλά.

Welcome to the gun show 😎💪💅 #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/J8z47fW7VE

Wow both Tessa Thompson and Natalie Portman got buff for this movie and 🔥🔥🔥😍😍 #ThorLoveandThunder pic.twitter.com/vh311wDv6m