Ένας χρόνος πολέμου στην Ουκρανία: Η Helen Mirren απαγγέλλει ποίημα και δακρύζει, ζητώντας «ειρήνη»

Η 77χρονη star σε μία ακόμη καθηλωτική ομιλία

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, η Ρωσία κηρύσσει πόλεμο στην Ουκρανία. Έναν χρόνο μετά, η κτηνωδία συνεχίζεται και προκαλεί ανεπανόρθωτες πληγές. Η Helen Mirren με αφορμή τη «μαύρη επέτειο», απήγγειλε ένα ποίημα σε ολονυκτία στο Λονδίνο με δάκρυα στα μάτια.

Η βραβευμένη ηθοποιός απήγγειλε για τον τραγικό πόλεμο στην Ουκρανία την αγγλική εκδοχή του ποιήματος "Take Only What Is Most Important" του Serhiy Zhadan που είναι πολύ σημαντική μορφή στη σύγχρονη λογοτεχνία της Ουκρανίας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Trafalgar της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Mirren μέσω του ποιήματος, έκανε έκκληση για «ειρήνη» και «δημοκρατία». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ειρήνη για την Ουκρανία. Δημοκρατία για την Ουκρανία. Και ελευθερία για την Ουκρανία».

Οι κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για να κάνει αγρυπνία υπέρ της εμπόλεμης χώρας με αφορμή την πρώτη (κι ελπίζουμε τελευταία) επέτειο του πολέμου, είχε «ντυθεί» στα μπλε και στα κίτρινα, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας ως ένδειξη συμπαράστασης. Η κυβέρνηση μάλιστα ανακοίνωσε σε εθνικό επίπεδο ενός λεπτού σιγή.

Κτίρια-σύμβολα σε πολλά σημεία του κόσμου, μνημεία, αλλά και απλά δημόσια κτίρια- με αφορμή τον έναν χρόνο πολέμου, έχουν «βαφτεί» στα χρώματα της χώρας αποτίοντας φόρο τιμής.

Ολονυκτίες με κεριά πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με τo Empire State Building να «βάφεται» στα ουκρανικά χρώματα. O Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι επίσης σε κίτρινο και μπλέ φόντο από τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Ως φόρο τιμής στην Ουκρανία, το Γαλλικό Ινστιτούτο της Βουδαπέστης, στις όχθες του Δούναβη έκανε το ίδιο.

The Empire State Building shines in yellow and blue tonight, the colors of the Ukraine flag, in support of the Ukraine population.



More information on how to help the people of Ukraine can be found at https://t.co/XZqDvUC3tn.



📷: dantvusa/IG pic.twitter.com/wBCxw91n4B