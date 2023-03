Η Grace Van Dien του Stranger Things σταματά την υποκριτική γιατί έχει δεχτεί άπειρες σεξουαλικές παρενοχλήσεις

«Τις τελευταίες δυόμιση εβδομάδες, έχω απορρίψει 4 ταινίες»

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας συνεχίζει να υφίσταται κανονικά στη μετά εποχή του #MeToo, και ίσως τελικά να μην έχουν αλλάξει ουσιαστικά και πολλά. Η ηθοποιός του Stranger Things, Grace Van Dien, που την είδαμε στον 4ο κύκλο, ως Chrissy, μίλησε εκτεταμένα για αυτό, και γιατί είναι ο λόγος που κάνει διάλειμμα από την υποκριτική.

«Τις τελευταίες δυόμιση εβδομάδες, έχω απορρίψει 4 ταινίες. Είδα ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αναστατωθεί επειδή απορρίπτω δουλειές και αποφάσισα να ασχοληθώ με το streaming, αλλά δεν ξέρουν γιατί το έκανα. Στα τελευταία projects που δούλεψα δεν είχα και τις καλύτερες εμπειρίες με μερικούς συνεργάτες μου. Ενώ με το streaming, επιλέγω εγώ με ποιον θα μιλώ κ.τ.λ.», είχε να πει μέσα από ένα live στο Twitch.

Η Van Dien έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένη, λέγοντας ότι σε μία πρόσφατη ταινία που έκανε, ο παραγωγός προσέλαβε μία κοπέλα με την οποία είχε ερωτική σχέση, και την έβαλε να της προτείνει να κάνουν τρίο. «Μιλάμε για το αφεντικό μου. Είπα όχι, έκλαψα πολύ αλλά οι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί το streaming είναι καλύτερο για την ψυχική υγεία μου. Να γιατί. Γιατί μένω σπίτι, παίζω βιντεοπαιχνίδια και το αφεντικό μου δεν μου ζητά να κάνουμε σεξ. Να γιατί αυτό είναι καλύτερο για την ψυχική υγεία μου».

Η 26χρονη ηθοποιός, που την έχουμε δει στις ταινίες "What Comes Around", "V for Vengeance" και "Julius Ceasar Live!", το διαχειρίστηκε πολύ σωστά. Ενημέρωσε τους μανάτζέρ της και το συζήτησε με μία συνάδελφό της, η οποία ήταν παρούσα στην πρόταση. «Λέω λοιπόν να συνεχίσω με το streaming γιατί αυτό με κάνει χαρούμενη. Κάνω τα δικά μου projects και ελπίζω ότι κάποιος θα τα χρηματοδοτήσει γιατί μετά θα έχω μόνο εγώ τον έλεγχο στο σετ και δεν θα ζητώ από τους ηθοποιούς μου να κοιμηθούν μαζί μου».

Η Van Dien είχε να διαχειριστεί και το online μίσος εξαιτίας του ρόλους της στο Stranger Things, ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Joseph Quinn. «Μιλούσαμε πρόσφατα για αυτό. Το Ίντερνετ είναι ένα μέρος που δεν συγχωρεί. Είναι ένα μέρος όπου μπορείς να πάρεις πολλή υποστήριξη ή πολύ μίσος. Το πώς τη φέρονται και το ότι τη συσχετίζουν με τον ρόλο, δείχνει ποια είναι η κουλτούρα μας. Είναι αηδιαστικό», δήλωσε ο Quinn στο London Comc Con.