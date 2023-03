Expectations Vs. Reality: Η Salma Hayek μας δείχνει τι πραγματικά κάνει όταν τελειώνουν τα Oscars

Έχετε απορία τι κάνουν οι αγαπημένες σας σταρ αφού γυρίσουν στο σπίτι τους μετά τα Oscars; Σας έχουμε την απάντηση

Η Salma Hayek μόλις μας αποκάλυψε τι κάνει αμέσως μετά τα Oscars με τον πιο υπέροχο τρόπο. H σταρ είναι γνωστή για τον αυτοσαρκασμό της και το απέδειξε για μια ακόμη φορά μέσα από το τελευταίο video που ανέβασε στο Instagram, στο οποίο τρώει στην κουζίνα του σπιτιού της ένα λαχταριστό burger (υποθέτουμε). Ταυτιστείτε ελεύθερα γιατί η Salma είναι όπως όλοι εμείς - εντάξει, μπορεί να μη μας καλούν στα Oscars, αλλά καταλάβατε.

Μάλιστα φοράει το λαμπερό φόρεμα των Oscars, το οποίο ήταν ανοιχτό στο πίσω μέρος και έκανε ακόμη πιο αυθόρμητο το video. Η πιο cool πλευρά των celebrities είναι η αγαπημένη μας και η Salma τα τελευταία χρόνια είναι πιο ο εαυτός της από ποτέ.

Σε παλαιότερή της συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν της επέτρεπαν να είναι έξυπνη ή αστεία και της πρότειναν μόνο ρόλους για στριπτίζ. Λίγο πριν τα 60 όμως, μπορεί να υποδυθεί όποιον ρόλο θέλει και να είναι όσο αστεία νιώθει. Όπως αυτόν στο "Magic Mike: The Last Dance" και στο δράμα της Angelina Jolie, "Without Blood".

Η μόνη διαφορά του σήμερα με 3 δεκαετίες πριν είναι ότι δεν θέλει να πείσει κανέναν.