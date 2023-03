Η Sheryl Lee Ralph μιλά για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από γνωστό τηλεοπτικό κριτή, μπροστά σε κόσμο

Οι περισσότεροι την απέτρεψαν από το να κινηθεί νομικά

Η πρωταγωνίστρια του "Abbott Elementary" αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία της, σε μία χρονική στιγμή που οι γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να το κάνουν, βλέποντας τουλάχιστον μία επώνυμη την ημέρα, να μιλά για τη δική της εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης.

Αυτή τη φορά, η Sheryl Lee Ralph μίλησε στο podcast "Way Up With Angela Yee" για έναν διάσημο τηλεοπτικό κριτή, που την παρενόχλησε σε ένα event της δουλειάς. Αν και δεν αποκάλυψε το όνομα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο Greg Mathis, που αγαπά και είναι «ένας υπέροχος άντρας».

«Ήμουν σε ένα πολύ δημόσιο μέρος, με κοστούμι και διαχειριζόμουν ένα θέμα για την τηλεοπτική σειρά όπου βρισκόμουν. Ήμασταν στο ίδιο κανάλι. Μπήκε μέσα, με άρπαξε από τον σβέρκο, με γύρισε και έχωσε την απαίσια γλώσσα του στον λαιμό μου. Και όλοι από το κανάλι το είδαν». Παρόλα αυτά, ένας από τους λίγους που επενέβη ήταν ο Marc Morial, ο τότε δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης. Μίλησαν αργότερα τηλεφωνικά και εκείνος της είπε να κινηθεί νομικά. Το κανάλι όμως την παρακάλεσε να μην το κάνει.

«Απλά ήρθε ένας άνθρωπος του καναλιού, με χτύπησε στον ώμο και με είπε να μην κάνω κάτι. Δεν ήθελαν τίποτα αρνητικό στον Τύπο για το σόου τους και δεν τους ενδιέφερε αυτό που μόλις μου είχε συμβεί. Κάποιοι μάρτυρες μου είπαν ότι δεν ήταν και τόσο κακό. Αυτός είναι ο λόγος που οι γυναίκες δυσκολεύονται τόσο πολύ να μιλήσουν δημόσια για αυτά».

Αναφέρθηκε και σε άλλα παρόμοια επεισόδια που της είχαν συμβεί, με 3 διαφορετικούς άντρες να κάθονται δίπλα της και να βάζουν το χέρι στο πόδι της, ενώ δεν γνωρίζονταν. «Αναρωτιέσαι γιατί συμβαίνει και τι έκανε αυτούς τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι οκ να φέρονται έτσι». Όταν μετά από χρόνια, συνάντησε έναν εξ αυτών σε δείπνο και του είπε τι είχε κάνει, εκείνος έδειχνε να μην το θυμάται. «Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σοκαριστικό; Ότι όλοι στο τραπέζι ένιωσαν τρόμο που υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι που το αναφέρω».

Όταν κέρδισε Emmy για το Abbott Elementary πριν από μερικούς μήνες, είπε στο κοινό: «Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να προσπαθείς πολύ. Ποτέ μα ποτέ μην σταματήσετε να πιστεύετε στον εαυτό σας».