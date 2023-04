Η Melania έλειπε από την ιστορική ακρόαση του Trump, γιατί δεν θα μπορούσε να τη νοιάζει λιγότερο

Λίγο πριν μαθευτεί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο Donald Trump θα έρθει αντιμέτωπος με κατηγορίες και θα του ασκηθεί δίωξη (όπως κι έγινε), υπήρχε η έντονη φήμη ότι η Melania Trump είχε πολύ θυμό για τον σύζυγό της και την υπόθεση με τη Stormy Daniels οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να συμμεριστεί τη σύλληψή του και πιθανότατα τη μεταφορά του στη φυλακή.

Τώρα που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι κι επίσημα αντιμέτωπος με 34 κατηγορίες, το ερώτημα παραμένει ένα και αφορά το αν η πρώην Πρώτη Κυρία νιώθει ακόμη έτσι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Melania είναι άφαντη τις τελευταίες μέρες και κυρίως δεν ήταν στο πλευρό του συζύγου της όταν εκείνος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή για την ιστορική του ακρόαση στο δικαστήριο.

Όταν ο Trump πέταξε για τη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα εν όψει της εμφάνισής του στο δικαστήριο την Τρίτη σχετικά με τις κατηγορίες ότι δωροδόκησε τη Daniels, εκείνη και πάλι δεν ήταν μαζί του. Ο πρώην πρόεδρος είχε στο πλευρό του πλήθος βοηθών από την προεκλογική του εκστρατεία, μεταξύ των οποίων και τον γιο του, Eric. Η Melania και η Ivanka πουθενά.

Trump on stage in Mar-a-Lago hours after arraignment on criminal charges in NY.



Melania & Ivanka do not appear to be here.



Don Jr, Eric & Tiffany are.



+Roger Stone, MTG, Gaetz, Rosendale, Ronny Jackson, Kari Lake, Lindell, campaign team. pic.twitter.com/hwHcTDCRvZ