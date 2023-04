Η Jacinda Ardern συγκινεί με την τελευταία ομιλία της: «Μπορείς να είσαι αγχώδης, ευαίσθητος, μητέρα ή όχι, nerd, ειλικρινής και να είσαι ηγέτης»

Το τελευταίο αντίο της 42χρονης πολιτικού, που αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς ανά τον κόσμο, και κατάφερε να αποσπάσει την παγκόσμια προσοχή όταν προσήλθε με το μωρό της σε συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και φόρεσε χιτζάμπ, έπειτα από σφαγή μουσουλμάνων

Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις πολιτικού, που είναι πιο δημοφιλής στον υπόλοιπο κόσμο, παρά στην ίδια της τη χώρα. Η Jacinda Ardern τον Ιανουάριο ανακοίνωσε την παραίτηση της, κάνοντας λόγο για burn out: «Απλούστατα δεν έχω την ενέργεια για ακόμη τέσσερα χρόνια», είχε δηλώσει τότε.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που μίλησαν για απειλές προς την ίδια και την οικογένεια της, οι οποίες την ανάγκασαν προς την παραίτηση. Ύστερα από δυο μήνες, η Jacinda Arden καλείται να πει το τελευταίο της αντίο ως πρωθυπουργός και να παραδώσει την εξουσία της Νέας Ζηλανδίας, στον Chris Hipkins, ηγέτη του εργατικού κόμματος.

Στην τελευταία της ομιλία, η Jacinda μας απέδειξε ξανά γιατί έχει κερδίσει τον θαυμασμό μας, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία της. Φορώντας ένα παραδοσιακό ένδυμα των Μαορί, πoυ λέγεται “korowai”, η 42χρονη Arden δήλωσε συγκινημένη, πως ήταν «μεγάλο προνόμιο» που υπηρέτησε τη χώρα της και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον διάδοχο της. Ακόμη απέρριψε τους ισχυρισμούς πως οι απειλές που δεχόταν τους τελευταίους μήνες, ήταν η αιτία που την οδήγησαν στην παραίτηση και δήλωσε ξανά την συμπαράσταση της, προς τον νέο πρωθυπουργό της χώρας.

Jacinda Ardern, who announced her resignation as New Zealand’s prime minister in January, bid farewell to politics in her home country on Wednesday.



She discussed the legacy she hoped to leave and ended her emotional speech in the Maori language.https://t.co/A6vo46ozWM pic.twitter.com/bYd9pHSHKw