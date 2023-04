Ο Elon Musk λέει πως ήταν «επίπονο» να κάνει μαζικές απολύσεις στο Twitter, σε μια απρόσμενη συνέντευξη στο BBC

Τι αποκάλυψε στo βρετανικό μέσο

Λίγες ημέρες πριν, ο Elon Musk ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση με το BBC. Το Twitter, που είναι πλέον στα χέρια του, τοποθέτησε ετικέτα στον λογαριασμό του βρετανικού μέσου η οποία γράφει: «κυβερνητικά χρηματοδοτούμενο μέσο ενημέρωσης», προκαλώντας την αντίδραση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού μέσου.

Σε μια απρόσμενη συνέντευξή του λοιπόν στο BBC, ο Musk τα συζήτησε (σχεδόν) όλα και χαρακτήρισε ως αρκετά «επίπονο» το να απολύσει τόσο κόσμο από το Twitter. O δισεκατομμυριούχος το βράδυ της Τρίτης, έκατσε και συνομίλησε με τον James Clayton, περιγράφοντας μεταξύ άλλων, τη διαδικασία των απολύσεων ως «καθόλου διασκεδαστική».

«Δέχομαι διαρκώς επιθέσεις. Δεν είναι ότι είμαι άψυχος ή κάτι τέτοιο. Όταν σου ασκούν συνεχώς κριτική και σου εξαπολύουν επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Twitter, είναι σκληρό, ξέρεις», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «λαμβάνω πολύ αρνητικό feedback γενικά».

Οι εργαζόμενοι στο Twitter είναι πλέον στους 1.500, σύμφωνα με τον «μισητό» Musk ο οποίος αποκάλυψε ότι όταν αγόρασε την πλατφόρμα ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε περίπου 8.000 ανθρώπους. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προχωράει σε απολύσεις αυτοπροσώπως: «Δεν είναι δυνατόν να μιλάω με τόσους πολλούς ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο».

Σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει που αγόρασε το Twitter, μίλησε για μια «εξαιρετικά επώδυνη και αγχωτική κατάσταση». «Έγιναν πολλά λάθη στην πορεία; Φυσικά. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, αισθάνομαι ότι οδεύουμε προς κάτι καλύτερο». Μιλώντας μάλιστα για τη μέχρι τώρα πορεία του στην ηγεσία της εταιρείας, είπε: «Δεν ήταν βαρετό. Ήταν αρκετά έντονο το τρενάκι του λούνα παρκ». Ήταν «πραγματικά μια αρκετά αγχωτική κατάσταση τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε, λέγοντας όμως ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η αγορά της εταιρείας ήταν το σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνει.

Τα πράγματα πάνε «αρκετά καλά», είπε, δηλώνοντας ότι η χρήση του έχει αυξηθεί και «ο ιστότοπος λειτουργεί». Ο φόρτος εργασίας σημαίνει ότι «μερικές φορές κοιμάμαι στο γραφείο», είπε, προσθέτοντας ότι έχει μια θέση σε έναν καναπέ σε μια βιβλιοθήκη «όπου δεν πηγαίνει κανείς».

Όταν ο Clayton τον ρώτησε αν έχει μια «παράξενη» σχέση με τα media, ο ίδιος απάντησε: «Είναι σαν μια σχέση αγάπης- μίσους παρόλο που τείνει περισσότερο προς το μίσος. Αυτό είναι βασικό κομμάτι αυτού που λέγεται "free media"», προσθέτοντας πως «είναι προτιμότερ που τα media λένε κακά πράγματα για τους ισχυρούς».

Μεταξύ άλλων, ο δισεκατομμυριούχος μίλησε και για τα συχνά αμφιλεγόμενα tweets που έχει κάνει στην πλατφόρμα. «Έχω πυροβολήσει τον εαυτό μου στα πόδια με tweets πολλές φορές; Ναι. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τουιτάρω μετά τις 3 π.μ.».

Elon Musk is talking to the BBC live. Find out what the Twitter boss has to say to our technology correspondent James Clayton https://t.co/s3oeYnJ7b7