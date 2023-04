Η Florence Pugh με διάφανη τουαλέτα, καρέ και αφέλειες, είναι ό,τι καλύτερο θα δεις σήμερα

Πανέμορφη, λαμπερή, όλο αυτοπεποίθηση, πόζαρε χαρούμενη ακόμη και με τον Brooklyn Beckham

Ξυπνάς το πρωί, κλείνεις το ξυπνητήρι μετά το τρίτο snooze και, όπως κάθε μέρα, μπαίνεις στα σόσιαλ. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις, είναι μία εικόνα της Florence Pugh από τα εγκαίνια του flagship καταστήματος της Tiffany& Co. στη Νέα Υόρκη και, πρώτον, σου φτιάχνει η μέρα. Έπειτα, σκέφτεσαι «Παναγία μου». Τέλος, κάνεις screenshot και στέλνεις στο group chat ένα «AΜΕΗΖΙΝΓΚ ΓΚΟΝΤΕΣ» - το "amazing goddess" έτσι, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Η Florence Pugh ήταν πιο λαμπερή απ’ όσο θα είναι ποτέ το μέλλον σου. Σέρβιρε αυτοπεποίθηση, looks και κάτι που θύμιζε Κλεοπάτρα και Tinkerbell. Το TikTok, τρελάθηκε. Το Twitter, τρελάθηκε. Εσύ; Συνήλθες γρήγορα γιατί έπρεπε να πας στο γραφείο.

Florence Pugh attends as Tiffany & Co. Celebrates the reopening of NYC Flagship store. pic.twitter.com/1rAX1g2qpa

Με μακρύ καρέ και αφέλειες, διάφανη τουαλέτα, μακιγιάζ όλο drama που θύμιζε ντίβα του παλιού Hollywood, σε αφήνει μόνο να αναρωτιέσαι τι άλλο θα δεις από εκείνη στη Met Gala, τη Δευτέρα 1 Μαΐου.

Δες την σε βίντεο:

Δες την σε φωτογραφίες:

Διάλεξε την αγαπημένη σου και βαλ' τη για background στο κινητό σου, στο λάπτοπ σου, στον υπολογιστή της δουλειάς - εκτύπωσέ την για κάδρο, πάνω από το κρεβάτι σου. Της αξίζει. Πόζαρε χαμογελώντας ακόμη και με τον Brooklyn Beckham και τη Nicola Peltz - είναι, πράγματι, καιρός να την κάνει κάποιος εικόνισμα.

Florence Pugh with Nicola Peltz and Brooklyn Beckham at the reopening of Tiffany & Co.'s NYC Flagship Store, The Landmark pic.twitter.com/at7Y7X0jUZ