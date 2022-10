The Wonder: Η Florence Pugh (επαν)έρχεται με ένα συγκλονιστικό βικτωριανό δράμα στο Netflix

Μία ταινία εποχής που θα δούμε στο Netflix, στις 16 Νοεμβρίου

Αφού ζήσαμε όλο το δράμα του "Don't Worry Darling", με την ταινία να αποσπά τελικά μέτριες κριτικές, η Florence Pugh έρχεται στις οθόνες μας αυτόν τον Νοέμβριο, μέσα από το Netflix.

Το "The Wonder" διαδραματίζεται το 1862, περίπου μία δεκαετία μετά τον μεγάλο λιμό της Ιρλανδίας. Η Αγγλίδα νοσοκόμα Lib φτάνει σε ένα χωριό, με έναν πολύ περίεργο σκοπό: η 11χρονη Anna υποστηρίζει ότι ζει χωρίς να φάει εδώ και 4 μήνες, και η οικογένεια αλλά και η κοινωνία θεωρούν ότι είναι θείο δώρο που τους ήρθε από ψηλά. Η Lib πρέπει να περάσει χρόνο μαζί της προκειμένου να καταλάβει αν είναι απάτη ή Αγία. Μαζί με τον Will, έναν δημοσιογράφο της Daily Telegraph, προσπαθούν να παρέμβουν όταν επιδεινώνεται η υγεία της. Η οικογένεια, η εκκλησία και το χωριό της εμποδίζουν.

Δυστυχώς, πρόκειται για μία ακόμη ιστορία ακραίας πίστης που δυστυχώς βασίζεται σε 50 αντίστοιχες περιπτώσεις της Βικτωριανής εποχής. «Πριν από 30 χρόνια, διάβασα για μία Ουαλή που πέθανε στα μισά του 19ου αιώνα επειδή απείχε από το φαγητό. Και ενώ θα έπρεπε να είναι μία ιστορία, ήταν τελικά φαινόμενο της εποχής. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι όντως είχαν προσλάβει νοσοκόμες, που απλούς τους έβλεπαν να πεθαίνουν», αναφέρει η συγγραφέας και σεναριογράφος, Emma Donoghue.

Christopher Barr/Netflix

H Ιρλανδοκαναδή Donoghue ένιωσε ότι μπορεί να κρίνει την ιστορία, εφόσον είναι κομμάτι της κουλτούρας της, και έχει διαβάσει πολλά για την εποχή του λιμού και πώς οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να πιστέψουν στο ότι δεν χρειάζονται το φαγητό. «Ήταν λογικό που οι άνθρωποι είχαν πάθει εμμονή με το φαγητό και το αν κάποιος μπορεί να τα καταφέρει χωρίς αυτό. Δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς πέθαναν αλλά πολλοί χωρικοί κλειδώνονταν στο σπίτι ντροπιασμένοι και περίμεναν τον θάνατο».

Aidan Monaghan/Netflix

Πώς ήταν να δουλεύει με τη Florence Pugh; «Είναι το πιο ενεργητικό, φιλικό και ζεστό άτομο, που έδωσε το ανάλογο ύφος στα γυρίσματα. Φορούσε αυτούς τους στενούς κορσέδες όλη μέρα και παρέμενε ενθουσιασμένη». Κι εμείς που θα τη δούμε σε ταινία εποχής, που τόσο πολύ της πηγαίνει.