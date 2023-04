Η Rihanna θα είναι η «Στρουμφίτα» στη νέα ταινία της Paramount Pictures

Αποκάλυψε ότι θα δανείσει τη φωνή της στη «μικρή μπλε ηρωίδα»

Διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της, και μάλλον μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Ο λόγος για τη Rihanna, η οποία εμφανίστηκε στην παρουσίαση της Paramount Pictures στο CinemaCon την Πέμπτη στο Las Vegas, αποκαλύπτοντας ότι θα υποδυθεί τη Στρουμφίτα στην ταινία "The Smurfs Movie" της Paramount και της Nickelodeon Movies.

Η RiRi αποκάλυψε χαρακτηστικά ότι θα δανείσει τη φωνή της σε «μια μικρή μπλε ηρωίδα». Επίσης θα γράψει και θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της νέας περιπέτειας των μικρών Στρουμφ ενώ θα συμμετέχει και στην παραγωγή.

