Johnny Depp: Μπορεί να μην έγινε cancelled, αλλά όλοι μιλούν για τα σάπια δόντια του

Κάποιος έχει κακή σχέση με το οδοντικό νήμα και αυτό φαίνεται

Ο Johnny Depp επέστρεψε στον κινηματογράφο, πήγε και στις Κάννες, τον χειροκρότησαν για επτά (7) ολόκληρα λεπτά, αλλά τώρα ακόμη κι οι fans που τόσο τον στήριξαν, έπαψαν να ασχολούνται με το μεγάλο του comeback. Τώρα, όλοι μιλούν για το χαμόγελό του, αλλά όχι ακριβώς όπως φαντάζεσαι.

Αυτήν τη φορά, πρωταγωνίστρια δεν είναι η γοητεία του. Τα χαλασμένα δόντια του, είναι που τραβούν την προσοχή και γίνονται viral.

«Τα δόντια του Johnny Depp κυριολεκτικά σαπίζουν» έγραψε κάποιος, πάνω από τις φωτογραφίες του.

«Η νέα ταινία του Johnny Depp, Jeanne Du Barry, κάνει πρεμιέρα με βαθμολογία 51 και rating F», πρόσθεσε ένας ακόμη. «Η βαθμολογία, αυτήν τη στιγμή, είναι κίτρινη ακριβώς σαν τα δόντια του. Συγχαρητήρια!»

Johnny Depp’s new movie, #JeanneDuBarry, debuts with a metacritic score of 51, an F rating. The score is currently as yellow as his teeth. Congratulations! 💛 pic.twitter.com/2ITmr8kzX3