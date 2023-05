O Jeff Bridges πιο υγιής, σοφός κι έτοιμος να μιλήσει για όλα: «Ο καρκίνος δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με τον COVID»

Ο όγκος έχει συρρικνωθεί σημαντικά, στο "μέγεθος της μπίλιας"», δηλώνει ο 73χρονος

Ο Jeff Bridges μίλησε πρόσφατα ανοιχτά, για τις μάχες που δίνει με την υγεία του, στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού "AARP The Magazine".

Ο Bridges βρίσκεται στο εξώφυλλο, μιλώντας για τη μάχη με τον COVID-19, ενώ είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία μετά τη διάγνωση του λεμφώματος non-Hodgkins τον Οκτώβριο του 2020.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πήρα αυτό το γράμμα από το κέντρο χημειοθεραπείας που με ενημέρωνε ότι είχα προσβληθεί από COVID. Δεν είχα κανένα ανοσοποιητικό σύστημα για να τον καταπολεμήσω. Η χημειοθεραπεία το είχε εξαφανίσει, γεγονός που το έκανε πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο».

"I had no immune system to fight it. Chemo had wiped that out, which made it really tough."https://t.co/FAfFyjBvdn