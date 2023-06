Harrison Ford: Ξέσπασε σε δάκρυα όταν τον ευχαρίστησαν για τα 40 χρόνια Indiana Jones σε συνέντευξη

Το ταξίδι του 81χρονου ηθοποιού ως Indiana Jones, τελειώνει μετά από 4 δεκαετίες

Ο Harrison Ford ολοκληρώνει το ταξίδι του ως Indiana Jones, μετά από 4 δεκαετίες, και το κλίμα φορτίζεται στη συνέντευξη. Η ταινία "Indiana Jones and the Dial of Destiny" βγαίνει στις 30 Ιουνίου, και ο 81χρονος ηθοποιός αποχαιρετά το franchise που τον καθιέρωσε σε αρκετές γενιές του κοινού, από το 1981.

Αν και ο Ford είναι γνωστός για τη σοβαρότητά του και ότι προσέχει πολύ αυτά που λέει στις συνεντεύξεις του, αυτή τη φορά έδειξε τον ευαίσθητο εαυτό του. Προς το τέλος της συζήτησης, ο Ali Plumb του BBC Radio 1, τον ρωτά για την κληρονομιά που αφήνει πίσω του και γιατί αυτός ο ρόλος λατρεύτηκε από τόσους fans.

«Νομίζω ότι έχουν πολύ έντονο συναισθηματικό βάθος. Και ειδικά στην τελευταία ταινία, ήθελα το κοινό να δει την αλλαγή που φέρνει η ηλικία αλλά και η ίδια η ζωή. Και είναι κάτι που ισχύει για εμένα τον ίδιο. Κάνω αυτό το ταξίδι με το κοινό εδώ και 40 χρόνια».

Ο Plumb τον ευχαρίστησε εκ μέρους του κοινού για τον θρυλικό Indiana Jones: «Θέλω να σας ευχαριστήσω, και εγώ και το κοινό για την περιπέτεια που μάς χαρίσατε. Σας αγαπάμε πολύ. Δεν θέλω να σας κάνω να κοκκινήσετε, αλλά σημαίνετε πολλά για όλους εμάς». Ήταν η στιγμή που ο Ford έχασε τα λόγια του και έσπασε η φωνή του. «Σας ευχαριστώ κι εγώ ειλικρινά. Σημαίνει τα πάντα για εμένα».

Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός βιώνει μία χρυσή εποχή, επαγγελματικά μιλώντας, παρά το τέλος του Indiana Jones. Ετοιμάζεται για τον 2ο κύκλο της σειράς "1923", prequel του Yellowstone, όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Helen Mirren. Ετοιμάζεται επίσης να μπει στο σύμπαν της Marvel και το επόμενο Captain America, στον ρόλο του Thaddeus "Thunderbolt" Ross.