Τα «Barbie looks» της Μάργκο Ρόμπι λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της ταινίας

Εάν δεν ντυθεί η Μάργκο Ρόμπι τώρα σαν την Barbie, πότε θα ντυθεί;

Και η «Barbie mania» ξεκίνησε! Είναι λογικό μετά από τόσο promo και ένα ολόκληρο fashion trend αφιερωμένο στην διάσημη κούκλα οι τελευταίες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα να δημιουργήσουν μια «μικρή» μανία, μια «μικρή» τρέλα γύρω από την ταινία. Η πρωταγωνίστρια, η ίδια η Barbie, η Μάργκο Ρόμπι δηλαδή, έχει μπει τόσο μέσα στον ρόλο, που δεν μπορεί να σταματήσει να φοράει ρούχα, τα οποία είναι -σχεδόν- ρέπλικες των looks της Barbie.

Με έναν μήνα παρά κάτι για την πρεμιέρα -γίνεται στις 21/07- η Ρόμπι ξεκίνησε τα press rounds, ώστε να προμοτάρει την της ταινία. Τα looks της είναι πραγματικά τόσο ίδια, που είναι δύσκολο να μη σε πιάσει μια δόση μελαγχολίας όταν τα βλέπεις, ειδικά εάν μεγάλωσες παίζοντας με αυτή την κούκλα. Στο ταξίδι της στην Αυστραλία έδωσε 3 υπέροχα Barbie looks, όπου το ένα από αυτά είναι ολόιδιο με το look της πρώτης κούκλας Barbie, η οποία παρουσιάστηκε το 1959.

splashnews.com

splashnews.com

splashnews.com

barbiemedia/splashnews.com