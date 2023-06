Μάργκο Ρόμπι: Από bisexual στην αυστραλιανή τηλεόραση, σε φεμινιστικό icon του Χόλιγουντ

Το I, Tonya ήταν αυτό που έκλεισε το στόμα όλων εκείνων που αμφισβήτησαν το ταλέντο της. Ανέλαβε μόνη της την παραγωγή, με την εταιρεία της, LuckyChap Entertainment, την οποία ίδρυσε το 2014, και ήταν εξαιρετική. Μάλιστα, η τότε συμπρωταγωνίστριά της, Άλισον Τζάνεϊ, την παραλλήλιζε διαρκώς με την Κάθριν Χέμπορν. «Η Κάθριν ανέλαβε το The Philadelphia Story επειδή δεν έπαιρνε τους ρόλους που ήθελε – αυτό έκανε και η Μάργκο. Θα την έπαιρναν μόνο για να παίζει τη νέα και την ωραία, και εκείνη ήθελε να βρει ενδιαφέροντες ρόλους τόσο για την ίδια, όσο και για άλλες γυναίκες, οπότε έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα και ίδρυσε την εταιρεία», δήλωνε στον Hollywood Reporter.

Μετά, ήρθε το Once Upon a Time in Hollywood (Κάποτε στο Χόλιγουντ). Έπαιξε ελάχιστα και οι ατάκες της μετριούνταν στα δάχτυλα, κάτι που προβλημάτισε τους φαν της, όμως η ίδια δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, για να υπερασπιστεί τον Ταραντίνο, που ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας, θα έλεγε αργότερα πως στις σκηνές που την είδαμε ως Σάρον Τέιτ, δεν θα την ενοχλούσε ακόμη κι αν δεν έβγαζε λέξη. «Μπορούσαμε να γνωρίσουμε τις υπέροχες πλευρές της Τέιτ, ακόμη και χωρίς να μιλάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.