Ιρίνα Σάικ και Τομ Μπρέιντι: Ανταλλάσσουν τρυφερά χάδια στο αυτοκίνητο μετά το sleepover τους

Το «Shady» είναι ήδη trend, και όπως φαίνεται Ιρίνα Σάικ και Τομ Μπρέιντι είναι μαζί και ερωτευμένοι

Εμείς στο είχαμε πει από τον Μάιο, όταν το διάσημο μοντέλο και ο πρώην ποδοσφαιριστής του αμερικανικού ποδοσφαίρου, είχαν βρεθεί στον ίδιο γάμο στη Σαρδηνία. Από τότε έκαναν λόγο τα δημοσιεύματα για έντονο φλερτ ανάμεσα στην Ιρίνα Σάικ και τον Τομ Μπρέιντι, χωρίς ωστόσο να είχε επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα.



Σύμφωνα με τις τότε πηγές, η Ιρίνα φλέρταρε έντονα τον Μπρέιντι, ο οποίος ανταπέδωσε διστακτικά και προτίμησε να «προχωρήσει» αργά, όπως συνηθίζει στις σχέσεις του. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν όσοι βρέθηκαν δίπλα τους. Λίγοι μήνες όμως, φαίνεται πως ήταν αρκετοί για την Ιρίνα, αφού εχθές οι δυο τους εντοπίστηκαν στο αμάξι του Μπρέιντι να ανταλλάσσουν τρυφερά χάδια, χαμόγελα και στοργικές ματιές.

EXCLUSIVE: Tom Brady, Irina Shayk spotted getting flirty, touchy-feely after sleepover at his house https://t.co/JIrhLmjZ1D pic.twitter.com/Tzzw3LP9LU



Όλα ξεκίνησαν εχθές το απόγευμα, όταν ο διάσημος αθλητής και πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, πήγε να παραλάβει την Ιρίνα από το ξενοδοχείο της στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια οι δυο τους, κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Μπρέιντι όπου πέρασαν τη νύχτα μαζί. Γύρω στις 9:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, ο φακός τους εντόπισε να φεύγουν από το σπίτι του αθλητή και σε ένα φανάρι, ο φωτογραφικός φακός κατάφερε να μας δώσει ένα από τα πιο τρυφερά τους στιγμιότυπα.

Tom Brady and Irina Shayk caught in a flirty, touchy-feely moment after spending the night together at his place pic.twitter.com/sYt9Ugt0jz