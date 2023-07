Βραβεία Emmy: H τελετή αναμένεται να αναβληθεί λόγω της απεργίας των ηθοποιών

Tο Fox σχεδιάζει να μεταφέρει την ημερομηνία της τηλεοπτικής μετάδοσης τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά και αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις

Εξαιτίας των συνεχιζόμενων απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών στο Χόλιγουντ, το Fox αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα ότι τα βραβεία Emmy θα μεταφερθούν για την επόμενη χρονιά.

BREAKING: For the first time since 1960, both actors and writers have officially gone on strike. Completely shutting down film and television projects in Hollywood and across the world. pic.twitter.com/Txkk1ele43