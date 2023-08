Η Τζέιμι Λι Κέρτις στο πλευρό της τρανς κόρης της: «Θα υπερασπιστώ το δικαίωμά της να είναι αυτό που θέλει»

«Γονιός σημαίνει αγάπη», δήλωσε πρόσφατα στο chat show, Morning Joe

Η Τζέιμι Λι Κέρτις φροντίζει να είναι με κάθε αφορμή, στο πλευρό της κόρης της, Ρούμπι, από τότε που ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι τρανς. Τώρα σε νέα συνέντευξή της με τον συμπαρουσιαστή του Morning Joe, Joe Scarborough, η 64χρονη ηθοποιός μίλησε για το νέο της graphic novel Mother Nature αλλά και για την 25χρονη κόρη της.

«Αυτή η ζωή έχει να κάνει με την αγάπη», ανέφερε η Κέρτις, προσθέτοντας: «Γονιός σημαίνει αγάπη και αγαπώ τη Ρούμπι. Την αγαπώ. Οι άνθρωποι έχουν πει: "Είσαι τόσο σπουδαία που δέχεσαι την αγάπη της". Τι είναι αυτά που λες; Αυτή είναι η κόρη μου, αυτό το ανθρώπινο ον ήρθε σε μένα και μου είπε: "Αυτή είμαι εγώ". «Και η δουλειά μου είναι να πω: "Καλώς ήρθες σπίτι". Θα αγωνιστώ και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά της να υπάρχει σε όποιον ισχυρίζεται το αντίθετο».

“Being a parent is about love and I love Ruby. Love her. People have said, ‘You're so great to accept her love.’ What are you talking about?”



— Jamie Lee Curtis about defending her daughter Ruby against Transphobia. pic.twitter.com/0F3hHpbkqd