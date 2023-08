Άννα Ντέλβι: «Έκανα λάθη, πλήρωσα και τώρα θέλω να ζω ελεύθερη»

Η scammer Άννα Ντέλβι συνεχίζει να ζει σε κατο'οίκον περιορισμό

Η Άννα Ντέλβι αρνείται να δει τη σειρά του Netflix, "Inventing Anna". «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Τζούλια Γκάρνερ που με υποδύθηκε. Με επισκέφθηκε στη φυλακή και ήταν πολύ γλυκιά». Νιώθει ωστόσο ότι η σειρά, οι παραστάσεις και όλα όσα έχουν γραφτεί για εκείνη, την αδικούν.

Η ιστορία της είναι πλέον γνωστή. Η σοσιαλιτέ της Νέας Υόρκης που γεννήθηκε Άννα Σορόκιν και έφτιαξε μία περσόνα, προκειμένου να μαζέψει τα εκατομμύρια που χρειαζόταν για να νοικιάσει ένα τεράστιο κτίριο στην πόλη, που θα γινόταν χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης. Έφτιαξε ψεύτικους λογαριασμούς για να εξασφαλίσει τεράστια δάνεια από τράπεζες, ενώ υπεξαίρεσε χρήματα και από φίλους της. «Ήθελα απλώς να αποκτήσω έναν χώρο που θα γινόταν πλατφόρμα για καλλιτέχνες. Δεν έκλεψα κανέναν», δηλώνει στο Variety.

Το 2017, οι Αρχές τη συνέλαβαν, με τη βοήθεια της photo editor του Vanity Fair, Ρέιτσελ Γουίλιαμς. «Υποτίθεται ότι ήτνα φίλη μου και μέχρι που έκλαψε για να της ανοιχτώ και να νιώσω άνετα μαζί της. Μου είπε ότι είμαι το χειρότερο πράγμα που της έχει συμβεί». Η δημοσιογράφος έγραψε βιβλίο για τη σχέση του, το "My Friend Anna: The True story of a Fake Heiress". Η Λίνα Ντάναμ αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου για να το κάνει ταινία ή σειρά, αλλά δεν προχώρησε. «Μία φίλη φίλης μου είπε ότι η Λίνα γνώρισε τη Ρέιτσελ και τη βρήκε πολύ βαρετή».

Η Άννα Ντέλβι αποφυλακίστηκε το 2021, αλλά δύο μήνες μετά, έπρεπε να επιλέξει. Η βίζα της είχε λήξει και έπρεπε να επιστρέψει στη Γερμανία, όπου ζούσε από τα 15 μέχρι τα 21 της. Αντ'αυτού, επέλεξε να παραμείνει στη Νέα Υόρκη που λατρεύει, σε κατ'οίκον περιορισμό, ποιος ξέρει μέχρι πότε. Βγαίνει από το διαμέρισμά της μόνο για να επισκεφθεί το γραφείο Μετανάστευσης. Δεν το βάζει όμως κάτω. Κάνει το podcast της με καλεσμένους όπως η Πάρις Χίλτον, «επειδή μπορεί να ταυτιστεί με το πώς είναι να είσαι στο επίκεντρο». Διαβάζει κάθε μέρα και συνεχίζει να πιστεύει ότι στοχοποιήθηκε επειδή είναι γυναίκα.

«Είναι τρομερός ο τρόπος που της φέρονται γιατί βλέπεις όλους εκείνους που τη γλιτώνουν, κάνοντας πολύ χειρότερα πράγματα. Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι αν ήταν άντρας, τώρα θα ήταν δισεκατομμυριούχος και κανείς δεν θα αμφισβητούσε τις προθέσεις της. Έκανε ό,τι κάνουν τόσοι γαμ@@@οι άντρες», υποστηρίζει η ηθοποιός και φίλη της, Τζούλια Φοξ.

Ονειρεύεται να ζήσει ξανά ελεύθερη, να έρθει καλεσμένος στο podcast της ο Έλον Μασκ και να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της σε ένα διαμέρισμα. «Θέλω να είναι σαν time lapse και όχι σαν ριάλιτι». Μετανιώνει άραγε για όλα όσα έκανε; «Έχω μετανιώσει για πολλές από τις αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Τα λάθη μου ήταν πολύ δημόσια, και πρέπει να συνεχίσω να ζω με αυτό. Δεν λέω ότι δεν έκανα λάθη. Έμαθα από τα λάθη μου, ξεπλήρωσα τα θύματά μου και δεν πήρα ποτέ χρήματα από την κυβέρνηση. Θέλω απλώς να συνεχίσω τη ζωή μου».

