Σε τι λέει «όχι» η Σαρλίζ Θερόν;

Η Σαρλίζ Θερόν έχει γράψει ιστορία όχι μόνο για τις οσκαρικές ερμηνείες της στη μεγάλη οθόνη, αλλά και για τις καμπάνιες του οίκου Dior στις οποίες συμμετέχει εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, με αφορμή το νέο άρωμα L’Or de J’Adore, την καινούρια εκδοχή της signature μυρωδιάς που αναγνωρίζει κανείς σε δευτερόλεπτα, τη βλέπουμε σε ένα σποτ διαφορετικό από τα άλλα –πιο causal, με την εικόνα της να παραμένει λαμπερή, αλλά να μοιάζει πιο οικεία.

Σε αντίθεση με την glam εικόνα που βγάζει προς τα έξω, στην πραγματικότητα προτιμά να είναι πιο «ήρεμη». Της αρέσει που έχουμε απενοχοποιήσει τις φόρμες και το athleisure – η ίδια, έχει ολόκληρο κομμάτι της ντουλάπας της αφιερωμένο σ’ αυτό το στυλ.

Μιλώντας στο W Magazine, αποκάλυψε ότι όπως ακριβώς της αρέσει η απλότητα στο ντύσιμο, έτσι και στο μακιγιάζ. Μάλιστα, δήλωσε ότι υπάρχει ένα makeup product που δεν χρησιμοποιεί ποτέ, χάρη σε συμβουλή που της είχε δώσει η μαμά της.

«Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι το less is more, όταν άρχισα να βάζω μακιγιάζ. Πάντα μου έλεγε “Πίστεψέ με, το δέρμα σου ποτέ δεν θα ξαναγίνει τόσο καλό. Σταμάτα να φοράς τόσο foundation”. Και είχε απόλυτο δίκιο. Πλέον, δεν χρησιμοποιώ καν foundation. Αν έχεις ώριμη επιδερμίδα, απλώς σε μεγαλώνει περισσότερο».