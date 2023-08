H Κιμ Καρντάσιαν, άβολη, τρομακτική και πανέμορφη, στο τρέιλερ του American Horror Story

To AHS επιστρέφει με τη φεμινιστική εκδοχή του Μωρού της Ρόζμαρι και είμαστε έτοιμοι

Το American Horror Story επιστρέφει, με τη 12η σεζόν να είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Delicate Condition της Ντανιέλ Βάλενταϊν – ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ως «φεμινιστική εκδοχή του Μωρού της Ρόζμαρι». Το τρέιλερ κυκλοφόρησε, σίγουρα μας βάζει αμέσως στο κλίμα.

Στο AHS: Delicate, όπως ονομάζεται η νέα σεζόν, θα δούμε μεταξύ άλλων και τις Έμμα Ρόμπερτς, Μικαέλα Ροντρίγκεζ και Κιμ Καρντάσιαν, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική. Μοιάζει τρομακτική, θυμίζοντας ταυτόχρονα μία απόκοσμη Παναγία και τη Λέιντι Γκαγκα στην αρχή της καριέρας της.

Μιλώντας στο Variety, η Κιμ Κ δήλωνε ενθουσιασμένη για το νέο της εγχείρημα. «Πιστεύω ότι είναι διασκεδαστικό το να βγαίνεις από το comfort zone σου και να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό και να ωριμάζεις», είχε πει. Πρόσθεσε πως «εννοείται» ότι έκανε μαθήματα υποκριτικής.

Σύμφωνα με τον συμπρωταγωνιστή της, Ζάκαρι Κουίντο, τα πήγε αρκετά καλά. «Φαινόταν να είναι στο στοιχείο της, και εντυπωσιάστηκα από το πνεύμα της και το πόσο ανοιχτός άνθρωπος είναι», είπε χαρακτηριστικά στο People.

Στο X (πρώην Twitter), οι απόψεις διίστανται. Άλλοι τη θεωρούν καλή κι ανυπομονούν να τη δουν, ενώ σε άλλους φαίνεται άβολη και απορούν γιατί την επέλεξαν.

we’ll be tuning in August 21, 2023

This will be interesting for sure lol August 21, 2023

She looks so awkward. Can’t wait to watch this mess pic.twitter.com/e4Dd5KdtCP — mizge (@mihailo____) August 21, 2023

This looks like Lady Gaga music video

Which is very unlikely to work for a movie imo — Cipher (@Cipher_V_) August 21, 2023

Wht in the Lady Gaga is this? — Lullaby (@ChamomileTeaYaa) August 22, 2023

Εμείς, θα περιμένουμε να κυκλοφορήσει το AHS και θα σχηματίσουμε άποψη αργότερα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, είναι πως η Κιμ φαίνεται πανέμορφα φοβιστική, και, μάλλον, δυσκολεύεται να αγκαλιάζει μωρά. Ποιος να της δώσει άδικο;