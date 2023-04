Η Κim Kardashian γίνεται (και) ηθοποιός - Ετοιμάζεται να παίξει στο American Horror Story

Υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει, τελικά;

Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει η Kim Kardashian; Μάλλον όχι, είναι η απάντηση. Γιατί έρχεται να προσθέσει στο ήδη πλούσιο βιογραφικό της μία ακόμη θέση, εκείνη της ηθοποιού, καθώς ετοιμάζεται να παίξει στη 12η σεζόν του American Horror Story.

Ανακοίνωσε η ίδια τα νέα, μέσω Instagram. Ανέβασε ένα teaser με ανατριχιαστική μουσική, και λεζάντα με μία σταγόνα αίμα και ένα μάτι.

Θα τη δούμε το φετινό καλοκαίρι στο πλευρό της Emma Roberts, στον νέο κύκλο επεισοδίων που θα ονομάζεται Delicate, δηλαδή εύθραυστο. Ακόμη δε γνωρίζουμε πληροφορίες για τον ρόλο της, ούτε για το χρονικό διάστημα που θα συμμετάσχει στη σειρά.

Η Kim ξέρει από τηλεόραση, βέβαια. Ξεκίνησε από το Ε! με το Keeping Up With the Kardashians, συνέχισε στο Hulu με το The Kardashians και έχει υποδυθεί τον εαυτό της στο How I Met Your Mother, το 30 Rock, το 2 Broke Girls και, πιο πρόσφατα, το Ocean’s 8. Επίσης, έχει πάρει μικρούς ρόλους σε 4 επεισόδια του Drop Dead Diva, ένα επεισόδιο του CSI: NY, και την παρωδία Disaster Movie.

Ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα.