Σάσα Ομπάμα: Καπνίζει με φίλους της, φορώντας το μπικίνι της και το απολαμβάνει

Μια όχι και τόσο συνηθισμένη εμφάνιση από την κόρη του Μπάρακ Ομπάμα, Σάσα

Η οικογένεια Ομπάμα, έχει αποδείξει αρκετές φορές και με ποικίλους τρόπους, πως της αρέσει το κουλ. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τις τελευταίες ώρες, οι παπαρατσικές εικόνες της 22χρονης Σάσα Ομπάμα, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, και επιβεβαιώνουν πως (δυστυχώς) πως το κάπνισμα έχει επιστρέψει δυναμικά.



Εμείς στα λέγαμε και σε προηγούμενο άρθρο, πως ολοένα και περισσότεροι celebrities αναρτούν φωτογραφίες με θέμα το κάπνισμα και τα τσιγάρα, παρά την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων με εκστρατείες κατά του καπνίσματος. Ωστόσο πέρα από την Ντούα Λίπα, την Λάνα Ντελ Ρέι, που γέμισαν το καλοκαίρι τους με χαλαρές στιγμές και τσιγάρα, σειρά έχει και η μικρότερη κόρη του Ομπάμα. Η Σάσα εμφανίστηκε με την παρέα της στο Χόλιγουντ, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, σαγιονάρες, άνετη φαρδιά φούστα και το μπικίνι της. Μεταξύ άλλων, τα βλέμματα εστίασαν και στα μαλλιά της, όσο και στο piercing της.

Sasha Obama seen out in Los Angeles smoking cigarettes with her friends. The pictures are now going viral. pic.twitter.com/CynbZSEB0K