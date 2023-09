Χριστίνα Ρίτσι: «Υπέροχοι άντρες μπορεί να αποδειχθούν κακοποιητές» - Όσα δήλωσε για την υπόθεση Μάστερσον

Η διάσημη ηθοποιός Χριστίνα Ρίτσι πήρε θέση για τις εξελίξεις στην υπόθεση του Μάστερσον, και την εμπλοκή των Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις

Θέμα των τελευταίων ημερών στα διεθνή μέσα, είναι η υπόθεση του Μάστερσον, αλλά και το απολογητικό βίντεο των ηθοποιών Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις. Αν δεν γνωρίζεις ήδη πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μπορείς να τσεκάρεις εδώ αναλυτικά. Για να σε βάλουμε εν συντομία στο θέμα όμως, ο 47χρονος ηθοποιός Ντάνι Μάστερσον, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια έως ισόβια για τους βιασμούς που διέπραξε εις βάρος δυο γυναικών, κατά το διάστημα 2001 - 2003.



Μέχρι να φτάσουμε όμως στην ενοχή του, και την απόφαση του δικαστηρίου, είχαν ακολουθήσει δίκες, στις οποίες συμμετείχαν και άλλα άτομα, πέρα από τον Μάστερσον. Συγκεκριμένα, οι συνάδελφοί του και φίλοι, Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις, είχαν γράψει επίσημες επιστολές που μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μάστερσον και τον χαρακτήρα του, προκειμένου να τον υποστηρίξουν στην δικαστική αίθουσα.

Μόλις όμως έγινε γνωστή η ενοχή του Μάστερσον, τότε ο Άστον και η Μίλα, απολογήθηκαν για την υποστήριξη που έδειξαν σε έναν κακοποιό που νάρκωνε τα θύματα του, προκειμένου να τα βιάσει. Η συγγνώμη από τους δυο ηθοποιούς δεν έπεισε και πολύ το κοινό, και αυτό συνέβη για αρκετούς λόγους. Ένας από τους βασικότερους είναι και η υπόθεση της Ashley Ellerin, για την οποία μπορείς να δεις εδώ.

Ashton Kutcher and Mila Kunis apologize for writing letters in support of Danny Masterson. pic.twitter.com/PDHiQRZ0CH