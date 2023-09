Η Κάμαλα Χάρις χόρεψε χιπ χοπ σε πάρτι του Λευκού Οίκου κι έγινε viral για όλους τους λόγους

Η Κάμαλα χορεύει σε πάρτι για τα 50 χρόνια της χιπ χοπ μουσικής

Αν δεν έχεις παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις των ημερών, αρκεί να πατήσεις play στο παρακάτω βίντεο για να δεις την Κάμαλα Χάρις να χορεύει χιπ χοπ σε πάρτι που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος για την 50η επέτειο της χιπ χοπ μουσικής. Ο χορός της έγινε αμέσως viral στα social media και προκάλεσε όλων των ειδών τις αντιδράσεις.

Ανάμεσα σε εκείνους που της έδωσαν συγχαρητήρια για τον αυθορμητισμό της, υπήρξαν και όσοι αποκάλεσαν τις φιγούρες της «γιαγιαδίστικες». Συγκεκριμένα, αυτό που σχολιάστηκε, δεν ήταν η ομιλία που εκφώνησε η Χάρις αλλά οι χορευτικές της κινήσεις υπό τον ήχο του κομματιού Vivrant Thing του Q-Tip, μια μεγάλη επιτυχία του 1999.

«Η Κάμαλα Χάρις με τις γιαγιαγίστικες φιγούρες της στο πάρτι για τα 50 χρόνια της χιπ χοπ», έγραψε στο X o Ρεπουμπλικανός πολιτικός σχολιαστής Άντονι Μπράιαν Λόγκαν. Στο πλευρό του, εμφανίστηκαν και αρκετοί ακόμη που σχολίασαν πως οι φιγούρες της ήταν «cringe και ντροπιαστικές». «Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσε μου πίσω την όρασή μου» ειρωνεύτηκε ένας από τους χρήστες. Υπήρξαν και κάποιοι που θεώρησαν «άκομψο» τον χορό της λίγες εβδομάδες μετά τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη με τους δεκάδες νεκρούς. «Χόρευε Κάμαλα ενώ οι κάτοικοι του Μάουι θρηνούν», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής.

Kamala Harris with the granny 👵🏼 moves at her 50th Anniversary of Hip-Hop party pic.twitter.com/8Lg5XCxQ3a

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. «Το χιπ χοπ επηρεάζει όλες τις πτυχές της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, η κουλτούρα του χιπ χοπ είναι η αμερικανική κουλτούρα» είπε η 58χρονη Αμερικανίδα αντιπρόεδρος στην εκδήλωση με καλεσμένους σταρ του συγκεκριμένου μουσικού είδους. Το χιπ χοπ έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια μορφή τέχνης, αποτελώντας μια από τις πολιτιστικές δυνάμεις με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

Let's be clear: Hip hop culture is America's culture.



It was a joy to celebrate 50 years of hip hop with some of the greats. pic.twitter.com/FgPKiPWu1b