Η νευροεπιστήμη μίλησε: Αυτή τη μουσική πρέπει να ακούς όταν θες να συγκεντρωθείς

Κάθε φορά που η προσοχή σου στρέφεται οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που θες, πάτα το play

Η μουσική έχει πολλά οφέλη: χαλαρώνει και αποφορτίζει αλλά ήξερες ότι μπορεί να σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς καλύτερα, ακόμη κι αν έχεις διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ); Αλήθεια, ποιο είδος μουσικής βοηθάει περισσότερο όταν δυσκολεύεσαι να φέρεις εις πέρας projects και δουλειές που απαιτούν αφοσίωση;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μουσική που πρέπει να ακούς όταν θέλεις να συγκεντρωθείς, εξαρτάται από το είδος μουσικής, στο οποίο ανταποκρίνεσαι. Όταν πρόκειται δηλαδή, για την ενίσχυση της εγκεφαλικής ισχύος, δεν υπάρχει ένα είδος μουσικής που να ταιριάζει σε όλους. Η συγκέντρωση δεν σχετίζεται λοιπόν τόσο με το είδος της μουσικής αλλά με τα τραγούδια που αγαπάς και ξέρεις.

