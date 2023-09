Κέρι Ουάσινγκτον: Η άμβλωση στα 20 και οι αυτοκτονικές σκέψεις στη μάχη της με τη διατροφική διαταραχή

Η ηθοποιός εξομολογείται στα απομνημονεύματά της, πως «προσπαθούσε να καταστρέψει τον εαυτό της»

Η Κέρι Ουάσινγκτον είναι άκρως αποκαλυπτική για την προσωπική της ζωή στα απομνημονεύματά της. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι σκέφτηκε την αυτοκτονία την εποχή που πάλευε με τη διατροφική διαταραχή, ότι έχει κάνει άμβλωση, όπως και ότι πρόσφατα ανακάλυψε πως ο Ερλ Ουάσινγκτον δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της.

Στα απομνημονεύματα της, "Thicker Than Water", που θα κυκλοφορήσουν στις 26 Σεπτεμβρίου, η 46χρονη σταρ αποκαλύπτει ότι είχε κάνει άμβλωση στην ηλικία περίπου των 20. «Προβληματίστηκα πολύ στην αρχή για το αν θα συμπεριλάβω την ιστορία της άμβλωσής μου», είπε στο People, αναφερόμενη στο βιβλίο. «Στην αρχή, δεν ήμουν πραγματικά σίγουρη πώς να το χωρέσω αυτό στην ιστορία της ζωής μου. Αλλά άρχισα να νιώθω ότι ήταν πραγματικά σημαντικό για εμένα να το μοιραστώ αυτό».

Η Ουάσινγκτον συμπλήρωσε μάλιστα ότι αυτό συνέβη όταν έκανε τα πρώτα βήματα στην υποκριτική και είχε δώσει ψεύτικο όνομα στην κλινική, προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική της ζωή. «Είναι τόσο σημαντικό για εμένα η άμβλωση να μην είναι μια άσχημη λέξη και ότι δεν αποτελεί άλλο ένα πράγμα από τη λίστα εκείνων για τα οποία ντρέπομαι». Η ίδια είπε παράλληλα πως αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικά τέτοια ζητήματα «γιατί μας έχουν στερήσει κάποιες από τις επιλογές μας».

Thank you @nytimes @lizegan3. I’m so grateful that you gave me the space to reflect and share about the crazy intimate process of writing #ThickerThanWater ♥️🌊 ♥️🌊 ♥️🌊

