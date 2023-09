Η Τέιλορ Σουίφτ βγαίνει με σταρ του ράγκμπι και πήγε στο γήπεδο με τη μαμά του

Εκείνη, ένα pop icon. Εκείνος, ο αρχηγός των Kansas City. Πολύ πιθανό να είναι σχέση

Είναι η cheerleader που βγαίνει με τον αρχηγό της ομάδας ράγκμπι; Είναι πρωταγωνίστρια εφηβικής ταινίας, με την οποία θέλουν να ταυτιστούν όλα τα κορίτσια των ΗΠΑ; Όχι, είναι η Τέιλορ Σουίφτ.

Πήγε να δει τους Kansas City και φαίνεται πως κάτι τρέχει με τον αρχηγό τους, Τράβις Κέλσι. Πρώτα απ’ όλα, καθόταν ακριβώς δίπλα στη μαμά του. Όταν εκείνος σκόραρε, εκείνη τρελάθηκε. Πετάχτηκε πάνω πιο γρήγορα από τη μητέρα του και, όλο χαρά, ούρλιαξε «Let’s f*cking go!» – είναι η εποχή που το «κοπέλα του rockstar» που μας έκανε να ονειρευόμαστε ο Νταμιάνο των Maneskin, γίνεται πασέ θα αντικατασταθεί από το «κοπέλα του αθλητή»; Κανείς δεν ξέρει.

Φυσικά και έφυγαν μαζί. Στο παρακάτω βίντεο, τους βλέπεις να ζουν το American Dream και να περπατούν αμήχανα και ντροπαλά, αλλά ωραία.

Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead Stadium together after his game. pic.twitter.com/g588I2z0dg

Στο TikTok, έγινε πανικός. Άτομα που τον παρακολουθούν λένε ότι συμπεριφέρεται πιο προσγειωμένα στο γήπεδο και πως συνήθως είναι λίγο αγενής, φαν της Τέιλορ είναι ενθουσιασμένοι που ζουν τέτοιες στιγμές.

Στο Twitter, γράφουν ότι όλη η ομάδα παίζει καλύτερα λόγω της Τέιλορ.

the chiefs are playing better because of Taylor swift