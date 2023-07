Ο πρώην της Κάιλι ζήλεψε το νέο της αγόρι και της λέει να βρει κάποιον «hot σαν εμένα, b*tch». Λυπηρό

Ο Τράβις Σκοτ και η Κάιλι Τζένερ έχουν χωρίσει. Η Κάιλι Τζένερ είναι σε σχέση με τον Τίμοθι Σαλαμέ, όσο κι αν μας πονάει αυτό. Αντί να φερθεί σαν ενήλικας και πολιτισμένος πρώην, ο Σκοτ αποφάσισε να παίξει το χαρτί "Σακίρα" -να γράψει, δηλαδή, ένα diss track αφιερωμένο σ' εκείνους.

Το τραγούδι λέγεται Meltdown και είναι μάλλον αυτό που έπαθε, όταν έμαθε πως η μητέρα των παιδιών του βγαίνει με το crush ολόκληρης της υφηλίου. Ραπάρει για "σοκολάτα" και "το εργοστάσιο του Γουίλι Γουόνκα", πριν πει σε κάποια πρώην σύντροφο που δεν κατονομάζει - αλλά εμείς δεν γεννηθήκαμε χθες και καταλαβαίνουμε - να προσπαθήσει να βγει "κάποιον hot σαν εμένα, b*tch". Εντάξει, Τράβις.

Ο Σαλαμέ θα υποδυθεί τον Γουίλι Γουόνκα στην ομώνυμη ταινία, οπότε κανείς δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει τι ήθελε να πει ο ποιητής στο τραγούδι του. Ένας 32χρονος αποκαλεί b*tch τη γυναίκα με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, αφιερώνει χρόνο και γράφει στίχους για το νέο της αγόρι και, προφανώς, γίνεται viral επειδή όλοι το βρίσκουμε αξιοθρήνητο.

“find another flame as hot as me, bitch” pic.twitter.com/JAhLtSHG2Z

in what world is travis scott who can’t even take a pic without hiding his face more attractive than timothee chalamet 😭😭😭 https://t.co/bDfPqngE3O