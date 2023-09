Τράβις Κέλσι: Μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ

«Η προσωπική μου ζωή δεν είναι τόσο προσωπική», δήλωσε στο podcast του ο διάσημος αθλητής

Από το απόγευμα της Κυριακής, στα τοπ θέματα των διεθνή media και όχι μόνο, είναι φυσικά ο νέος έρωτας ανάμεσα στην Τέιλορ Σουίφτ και στον αθλητή του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι. Εκείνη βρέθηκε στην κερκίδα με την μητέρα του Τράβις και πανηγύριζε υστερικά σε κάθε πόντο της ομάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς ένα γνωστό εστιατόριο της περιοχής και πλήρωσαν τα γεύματα απ' όλους τους πελάτες που ήταν εκεί, προκειμένου να φύγουν και να έχουν τον χώρο δικό τους.

Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead Stadium together after his game. pic.twitter.com/g588I2z0dg

Με αυτά και με αυτά, έχουν γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια, και αυτή τη φορά ο Κέλσι πήρε θέση σχετικά με την προσωπική του ζωή και την Τέιλορ Σουίφτ. Ως παίκτης του NFL, ο Τράβις Κέλσι ήταν ήδη διάσημος. Αυτό που ζει τελευταία όμως είναι τελείως διαφορετικό.

Εχθές κυκλοφόρησε ένα ακόμη επεισόδιο podcast των «Νew Hights» μια εκπομπή που έχει μαζί με τον αδερφό του και επίσης αθλητή του NFL. Κάποια στιγμή, ο αδελφός του έφερε τη συζήτηση στην Τέιλορ Σουίφτ. «Το αποφεύγαμε αυτό το θέμα από σεβασμό στην προσωπική σου ζωή. Αλλά τώρα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό», του είπε. «Η προσωπική μου ζωή δεν είναι τόσο προσωπική», αστειεύτηκε ο Τράβις Κέλσι. «Εγώ το προκάλεσα αυτό στον εαυτό μου, το ξέρω», συμπλήρωσε.

Travis Kelce is opening up about his Internet-breaking weekend with Taylor Swift during the latest episode of his podcast #NewHeights #YHRNews pic.twitter.com/SagA6rbR5m