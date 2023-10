Τέιλορ Σουίφτ: Λαμπερή πρεμιέρα για την ταινία «The Era Tour», παρέα με τη Μπιγιονσέ

Η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα της συναυλίακης της ταινίας έμοιαζε με μοντέρνα Σταχτοπούτα

Η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε σαν star του κινηματογράφου στην παγκόσμια πρεμιέρα του The Era Tour, της συναυλιακής ταινίας της, στο AMC Theatre στο Los Angeles. Η superstar έφτασε νωρίτερα και πόζαρε με την ομάδα και τον σκηνοθέτη. Όπως ήταν αναμενόμενο εκατοντάδες fans της τραγουδίστριας είχαν συγκεντρωθεί έξω από από τον AMC Theatre τραγουδώντας τα μεγάλα της hits, ενώ η Τέιλορ έβγαλε αρκετές selfies μαζί τους. Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν και άλλοι stars, όπως η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, η Τζούλια Γκάρντνερ, ο Άνταμ Σάντλερ και η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, η Μπιγιονσέ, που πόζαρε με την Τέιλορ στο κόκκινο χαλί.

Η Τέιλορ περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μια γαλάζια τουαλέτα από τον οίκο μόδας Oscar de la Renta και με κοσμήματα Cartier. Έμοιαζε σαν μια σύγχρονη Σταχτοπούτα η αλήθεια είναι και της πήγαινε πολύ το χρώμα. Τα μαλλιά από την άλλη θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα.

Η Μπιγιονσέ, που ήρθε και χωρίς να το θέλει έκλεψε τις εντυπώσεις, εμφανίστηκε με μια ολόσωμη μαύρη φόρμα και ασημένιο μεταλλικό μπούστο από την LaQuan Smith.

Taylor Swift talks to the crowd at the #TSTheErasTourFilm world premiere pic.twitter.com/wvJht2gxYR