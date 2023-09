VMAs 2023: Το κόκκινο χαλί ανέτρεψε τους «κανόνες» για ακόμα μια χρονιά

Όλα τα looks από το κόκκινο χαλί που μας έκαναν εντύπωση, είτε θετική, είτε αρνητική

Όταν μιλάμε για κόκκινο χαλί όλοι φανταζόμαστε glamour, κομψότητα, black-tie looks, διαμαντένια κοσμήματα, λίγο old Hollywood και φυσικά Υψηλή Ραπτική. Όλα αυτά όμως ανατρέπονται όταν είναι η στιγμή για τα MTV Video Music Awards και τότε όλα όσα σκεφτόσουν δεν έχουν καμία σημασία. Σε αυτά τα βραβεία το κόκκινο χαλί -που δεν είναι κόκκινο- υποδέχεται τους καλεσμένους της βραδιάς ντυμένους με τα πιο προχωρημένα, μερικές φορές υπερβολικά και ίσως κάπως κακόγουστα looks. Το peacocking χτυπάει κόκκινο.

Τα MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ώρες στο Prudential Center και συγκεκριμένα, στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Newark, στο New Jersey και κορυφαίοι καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έδωσαν το παρών. Η Τέιλορ Σουίφτ «σάρωσε» τα βραβεία, αλλά στο κόκκινο χαλί σάρωσαν και πολλοί ακόμα.

Στην παρακάτω λίστα θα δεις όλους όσους περπάτησαν σε αυτό το κοκκινο-ροζ χαλί και μας έκαναν εντύπωση, με την καλή ή και με την κακή έννοια. Καλή διασκέδαση!

Η Ντότζα Κατ εμφανίστηκε με Monse, Maria Tash & Nicole Rose κοσμήματα

Ντότζα Κατ splashnews.com

Η Ολίβια Ροντρίγκο φόρεσε Ludovic de Saint Sernin και Roger Vivier παπούτσια

Ολίβια Ροντρίγκο splashnews.com

Η Μέγκαν Θρι Στάλιον επέλεξε Brandon Blackwood

Μέγκαν Θρι Στάλιον splashnews.com

Η Ανίττα αποφάσισε να φορέσει Schiaparelli FW23 Couture, ολόκληρο από την πασαρέλα

Ανίττα splashnews.com

Η Κάρντι Μπι εμφανίστηκε με Dilara Findikoglu

Κάρντι Μπι splashnews.com

Η Σακίρα φόρεσε Versace

Σακίρα splashnews.com

Η Σελένα Γκόμεζ διάλεξε ένα Oscar de la Renta και Jimmy Choo παπούτσια

Σελένα Γκόμεζ splashnews.com

Η Ρίτα Όρα εμφανίστηκε με Rodarte FW23

Ρίτα Όρα splashnews.com

Η Τέιλορ Σουίφτ φόρεσε ένα Versace

Τέιλορ Σουίφτ splashnews.com

Η Έμιλι Ραταικόφσκι επέλεξε ένα vintage Jean Paul Gaultier

Έμιλι Ραταικόφσκι splashnews.com

Η Νίκι Μινάζ διάλεξε Dolce & Gabbana

Νίκι Μινάζ splashnews.com

Η Ντέμι Λοβάτο εμφανίστηκε με Buerlangma

Ντέμι Λοβάτο splashnews.com

H Κάρολ Τζι φόρεσε Ashi Studio FW23 Couture

Κάρολ Τζι splashnews.com

Και οι Σάνον Λέτο & Τζάρετ Λέτο