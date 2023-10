Ο Τζάστιν Μπίμπερ σε σύγχυση: «Προσευχήθηκε για το Ισραήλ» με φωτογραφία από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο 29χρονος σταρ ανέβασε ένα μήνυμα στήριξης για το Ισραήλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μια φώτο από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά από λίγο τη διέγραψε, και έπεται και συνέχεια!

Εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια, Ισραήλ και Παλαιστίνη βρίσκονται σε έναν ατέρμονο και αιματηρό «πόλεμο», που δεν λέει να λήξει. O Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος στους πολίτες του Ισραήλ, πριν λίγες μέρες είπε: «είμαστε σε πόλεμο, όχι σε μια σύγκρουση» με τη Χαμάς, θέλοντας να δείξει ότι αυτή η επίθεση, που μέχρι στιγμής έχει 2,500 νεκρούς, είναι διαφορετική από δεκάδες άλλες. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά και μιλάμε για την πιο σφοδρή σύγκρουση που δέχτηκε ποτέ το Ισραήλ από την πλευρά της Χαμάς τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια, πολλοί είναι οι celebrities που επιχειρούν να πάρουν θέση για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ανάμεσά τους και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των χρηστών στα social media και ο λόγος είναι προφανής αφού φαίνεται να τοποθετείται χωρίς να έχει ιδέα για τα αιματηρά γεγονότα και την κατάσταση που επικρατεί.

Ο 29χρονος σταρ ανέβασε ένα μήνυμα στήριξης για το Ισραήλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μια φώτο από την καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ποστ, στο οποίο έγραφε "Praying for Israel", προκάλεσε αρνητική κριτική τόσο από τους φαν τους όσο και από όλο τον κόσμο. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά!

Justin Bieber deletes and reposts ‘Praying For Israel’ story after the original post he shared had the words over a photo of destruction in Gaza. pic.twitter.com/5yHoXC8Ilr — Pop Base (@PopBase) October 11, 2023

Τι ακριβώς συνέβη με τις δηλώσεις και τα ποστ του Μπίμπερ για το Ισραήλ

Το μήνυμα του Μπίμπερ έγινε τη στιγμή που έχουν ξεσπάσει βίαιες αναταραχές στην περιοχή με πολλά κτίρια, μαγαζιά και τζαμιά στη Γάζα να έχουν γίνει ο στόχος των επιθέσεων της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη.

Ο σταρ από τον Καναδά τράβηξε γρήγορα την προσοχή του κοινού αλλά όχι όπως θα περίμενε. Μέσα σε λιγότερο από μια ώρα, διέγραψε το αρχικό ποστ και ξαναανέβασε το μήνυμα που ήθελε να περάσει με τα ίδια λόγια, χωρίς όμως το αμφιλεγόμενο background.

Νωρίτερα να πούμε ότι μέσω ενός ακόμη story του, είχε εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να παραμείνει ουδέτερος και να μην πάρει το μέρος καμίας πλευράς.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Δε με ενδιαφέρει να διαλέξω κάποια πλευρά. Πονάω τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους φίλους μου». Έλα όμως, που λίγο αργότερα άλλαξε γνώμη.

Παρά τη διαγραφή του ποστ, οι σπασμωδικές του κινήσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους σχεδόν 300 εκατομμύρια followers του. Οι περισσότεροι άρχισαν να αναρωτιούνται αν ο ίδιος έχει επίγνωση της κατάστασης.

Ένας από τους χρήστες του X εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντας: «Είναι αρκετά αμήχανο. Αν δεν ξέρεις για τι μιλάς, τότε μη μιλάς καθόλου». Ένας άλλος τον σχολίασε αρνητικά, αποκαλώντας «τρελό» να χρησιμοποιεί φωτογραφία από ένα κατεστραμμένο από τον πόλεμο, τοπίο ενώ γράφει "praying for Israel".

🇮🇱🇵🇸 American actress Jamie Lee Curtis posted this picture because she thought they were Israeli children.



As soon as she learned they were Palestinian, she deleted the post. pic.twitter.com/Kd0lpN9lW2 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 11, 2023

Οι υπόλοιποι celebrities που ύψωσαν τη φωνή τους

Η περίπτωση Μπίμπερ δεν είναι η μοναδική. Η Τζέιμι Λι Κέρτις έκανε ένα παρόμοιο και εξίσου χοντρό λάθος αφού ανέβασε μια φωτογραφία με παιδιά από τη Γάζα με τη λεζάντα «Τρομοκρατία από αέρος» με μια ισραηλινή σημαία.

Η Κέρτις στη συνέχεια διέγραψε τη δημοσίευση αφού οι followers διαπίστωσαν το λάθος. Η Μαντόνα, η Νάταλι Πόρτμαν, η Τζίτζι Χαντίντ, η Γκαλ Γκαντότ είναι μερικές ακόμη celebrities που τοποθετήθηκαν ανοιχτά για το θέμα.

The major talent agencies in Hollywood -- UTA, CAA and WME -- have all taken public stances to stand with the people of Israel, the Jewish community and against terrorism. https://t.co/WR6c65X8MQ — Variety (@Variety) October 11, 2023

Ο πόλεμος μέχρι στιγμής, έχει στοιχίσει περίπου τη ζωή 2.300 ατόμων και από τις δύο πλευρές.