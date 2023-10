Όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χώρισε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς με ένα μήνυμα δυο λέξεων

Οι νέες αποκαλύψεις από το “The Woman in Me” σχετικά με το ειδύλλιο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ - Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Οι χωρισμοί πονάνε και είναι δύσκολοι. Πόσο μάλλον όταν το τέλος μια σχέσης δεν είναι κοινή επιθυμία, αλλά μονόπλευρη. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς το γνωρίζει καλά αυτό, αφού ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποφάσισε να την χωρίσει και να βάλει ένα τέλος στη τόσο διάσημη σχέση τους, με ένα ξερό, μονολεκτικό μήνυμα.

Σκληρός, απόλυτος, αμετανόητος. Ομολογουμένως είναι αρκετές οι φορές που ο Τίμπερλεϊκ έχει δείξει τον τοξικό του χαρακτήρα, ειδικά όταν αποφάσισε να σκίσει τον κορσέ της Τζάνετ Τζάκσον, αποκαλύπτοντας το στήθος της χωρίς τη θέληση της, στο κλείσιμο του Super Bowl το 2004.

Σχετικά με την Μπρίτνεϊ αφού την έβαλε να κάνει έκτρωση, λίγο καιρό αργότερα τη χώρισε στέλνοντας απλώς ένα μήνυμα: “It’s over”, δηλαδή τελείωσε. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μέσα από το νέο βιβλίο της Μπρίτνεϊ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, και φέρνει στην επιφάνεια πτυχές της ζωής και της καριέρας της.

Britney Spears says that Justin Timberlake got her pregnant in 2000, but they agreed to get an abortion pic.twitter.com/vReIz97QJt