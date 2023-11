Ο Έλον Μασκ νόμιζε ότι ο πρωταγωνιστής του Blade Runner λέγεται Μπλεϊντράνερ. Δεν είναι αστείο

O *κύριος* Μπλεϊντράνερ θα ήταν περήφανος

Δεν είναι κακό να μην έχεις δει μία ταινία. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς ότι δεν έχεις δει μία ταινία. Κακό είναι να προσπαθήσεις να κάνεις αστείο, παριστάνοντας ότι έχεις δει μία ταινία. Ε, αυτό έκανε ο Έλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο ιδιοκτήτης του X/Twitter απάντησε σε ένα βίντεο που έδειχνε τον Τζο Ρόγκαν να χτυπά το Cybetruck της Tesla με τόξο και βέλος – ήταν μία μόνο από τις αλλόκοτες στιγμές που μας χάρισε η εμφάνιση του πρώτο στο podcast του δεύτερου.

«Είναι ένα τεθωρακισμένο από το μέλλον – αυτό που θα οδηγούσε ο Μπλεϊντράνερ», έγραψε.

It’s an armored personnel carrier from the future – what Bladerunner would have driven November 1, 2023

Εννοούσε τον χαρακτήρα του Χάρισον Φορντ στο Blade Runner, το καταλάβαμε όλοι. Απλώς το όνομά του ήταν Ρικ Ντέκαρντ και όχι Μπλεϊντράνερ. Ε και έγινε χαμός.

“Dude I loved that part in Bladerunner when Mr. Bladerunner ran on all those blades”- Elon Musk pic.twitter.com/sB7VPFHVPZ November 1, 2023

Elon Musk thinks the protagonist from Blade Runner is called "Bladerunner" and also has no fucking idea what an Armoured Personnel Carrier is. — Adam (@kels_316) November 1, 2023

Elon Musk thinking that the main character in Blade Runner was actually named "Bladerunner" is one of the funnies things I've seen in a long time



How is it possible for someone that rich who is obsessed with looking cool to keep failing so spectacularly at it? Truly incredible https://t.co/lTva1SWsza November 1, 2023

just taking a moment here to appreciate that Elon Musk thinks the main character in Blade Runner is a guy called "Bladerunner" https://t.co/kLZbuKCPbQ — a bean (@TheFanciestLad) November 1, 2023

Όπως πολύ σωστά έγραψαν στο X, το ότι ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας λεγόταν όντως Μπλεϊντράνερ, είναι ένα από τα πιο αστεία πράγματα που έχουμε δει εδώ και καιρό.