O Χάρι Στάιλς μάλλον κουρεύτηκε και αυτές είναι οι (καθόλου ψύχραιμες) αντιδράσεις του κόσμου

Θρήνος στο TikTok, θρήνος και στο X

Ο Χάρι Στάιλς κουρεύτηκε και, απ’ ό,τι φαίνεται, κανείς δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Μία φωτογραφία του από τη συναυλία των U2 στη Σφαίρα του Λας Βέγκας έγινε viral – μαζί της, οι καθόλου ψύχραιμες αντιδράσεις του κόσμου των social και το hashtag #Baldrry.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Χάρι Στάιλς που όλοι αγαπήσαμε, ήταν η πλούσια χαίτη του. Τώρα, μάλλον έκανε buzzcut – μάλλον, διότι η εικόνα είναι θολή και σκοτεινή. Τα έκοψε, πάντως, αυτό είναι σίγουρο.

Τα memes είναι πιο ενδιαφέροντα από το ίδιο το νέο. Θρηνεί το X, θρηνεί και το TikTok. «Ο Χάρι Στάιλς είναι καραφλός», γράφουν κι ανεβάζουν βίντεο που κλαίνε.

wait, Harry Styles really did the buzz cut??? pic.twitter.com/OODljcYwAS — D🍂OT5|Zendaya (@dayas_smile13) November 6, 2023

what the fuck do u mean harry styles is fucking bald… pic.twitter.com/DuTd8YNqKo — desi is standing next to you 🍓 (@Sopekookworld) November 7, 2023

Harrys BALD?!?! Lord please help me in these difficult times #HarryStyles #harries pic.twitter.com/tB11Xm5Tk3 — pretzel boi (@CarloXRomano) November 7, 2023

Θα πούμε, ωστόσο, ότι το ίντερνετ ήταν εξίσου ψύχραιμο και την εποχή που κουρεύτηκε και ο Νταμιάνο των Maneskin. Ίσως απλώς ο κόσμος να μη θέλει τα buzzcut.