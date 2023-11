Σάρον Στόουν: «To "Βασικό Ένστικτο" με τρόμαξε - Κοίταξα τα πιο σκοτεινά κομμάτια μου»

Όσα δήλωσε η ηθοποιός, για την ταινία που καθόρισε την καριέρα της

Η Σάρον Στόουν μίλησε στο People για την εποχή που γύριζε το Βασικό Ένστικτο και, απ’ ό,τι φαίνεται, η εμπειρία της δεν ήταν αυτή που περίμενε. Όπως αποκάλυψε, τα γυρίσματα την έβαλαν σε μία «τρομακτική διαδικασία» να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της, συχνά με άβολους τρόπους. Η ταινία, από μόνη της, είχε προκαλέσει σάλο το 1992, όταν κυκλοφόρησε, εξαιτίας των ερωτικών σκηνών – τώρα, καταλαβαίνουμε ότι κι η ίδια η πρωταγωνίστρια ένιωσε άβολα.

«Μπόρεσα να κοιτάξω τον εαυτό μου κατάματα, και αυτό είναι τρομακτικό», παραδέχτηκε. «Αλλά άπαξ και το κάνεις, φεύγεις με τεράστια αυτοπεποίθηση, γιατί κλήθηκες να δεις ολόκληρο τον εαυτό σου, κομμάτια που έχεις θάψει βαθιά, κομμάτια του που σε τρομάζουν, σκοτεινά σημεία, σημεία που σε ανησυχούν. Κι όταν το κάνεις, αποκτάς άλλη αυτοεκτίμηση, επειδή όντως κοίταξες τον εαυτό σου στον καθρέφτη».

Η Στόουν είπε ότι της αρέσει που τώρα, 30 χρόνια μετά, αυτή η κατηγορία ταινιών αναγεννήθηκε. «Είναι fun, είναι σέξι, σε ενθουσιάζει. Θέλω να πω, τι πειράζει;», δήλωσε.

Η ηθοποιός κοίταξε καλά μέσα της και πιο πρόσφατα, όταν έγραφε την αυτοβιογραφία της, The Beauty of Living Twice. Εκεί, έγραψε για τα παιδικά της τραύματα. «Απελευθερώθηκα, επειδή είναι ακριβώς το ίδιο», εξήγησε στο People. «Δεν μπορείς να εκτονωθείς, όταν γράφεις. Πρέπει να καθίσεις εκεί, να γράψεις την αλήθεια σου και να μη σε νοιάξει το πώς θα αισθανθούν οι άλλοι εξαιτίας της».