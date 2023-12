Ιρίνα Σάικ και Τομ Μπρέιντι: Μαζί στην Art Basel του Μαϊάμι

Σπάνια κοινή εμφάνιση (και κυνηγημένη από παπαράτσι) για την Σάικ και τον Μπρέιντι

Η έκθεση Art Basel στο Μαϊάμι, είναι ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια περίπου εποχή, και προσελκύει πλήθος celebrities, καλλιτεχνών, και επιχειρηματιών. Αποτελεί ένα event που καταφέρνει να συνδυάσει, μόδα, τέχνη, εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπία. Κάθε χρόνο περίπου 80.000 επισκέπτες επισκέπτονται την Art Basel του Μαϊάμι, ενώ ανάμεσα στους φετινούς επισκέπτες ήταν και η Ιρίνα Σάικ με τον Τομ Μπρέιντι. Ένα φρέσκο ζευγάρι του Χόλιγουντ, που έχει απασχολήσει έντονα τα media το τελευταίο καιρό.



H πρώτη δημόσια του ζευγαριού ήταν το περασμένο καλοκαίρι, όπου ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε στο αυτοκίνητό του Μπρέιντι, μετά το sleepover τους. Από τότε ωστόσο, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν δεν είχαν πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις μαζί.

Μέχρι την Παρασκευή 8/12, όπου το διάσημο μοντέλο και ο πρώην παίκτης του NFL, εντοπίστηκαν ξανά μαζί στο Art Basel. Το προηγούμενο βράδυ μάλιστα, είχαν δώσει το παρών στο ίδιο πάρτι, όπου μίλησαν, αλλά δεν έφτασαν μαζί. Τουλάχιστον αυτά είναι τα όσα δήλωσε πηγή στο Page Six.

Tom Brady and Irina Shayk appear to be dating again after she was seen getting into his car in Miami this weekend. https://t.co/6sxVEcSiX7