Μπίλι Αίλις: «Αξίζει να το παλέψεις, η ζωή είναι υπέροχο πράγμα»

Η Μπίλι Άιλις γύρισε τον χρόνο πίσω, σε μια δύσκολη στιγμή που πέρασε όταν έγραφε το τραγούδι «What Was I Made For?»

Είναι μια καλλιτέχνης που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τους τελευταίους – κι όχι μόνο μήνες. Η δημιουργικότητά της, το ταλέντο της, αλλά και οι ειλικρινείς συνεντεύξεις που δίνει κατά καιρούς σχετικά με το πόσο δουλεύει με τον εαυτό της, έχουν κάνει την Μπίλι Άιλις ένα ακόμα icon της σύγχρονης εποχής. Το τραγούδι της «What I Was Made For?», η μπαλάντα που αγαπήθηκε όσο και η ταινία «Barbie», επιλέχθηκε από το Variety ως το κορυφαίο τραγούδι για το 2023.

Την Πέμπτη, στα Palm Springs International Film Festival Film Awards που πραγματοποιήθηκαν στην Καλιφόρνια, η 22χρονη τραγουδίστρια τιμήθηκε μαζί με τον τραγουδοποιό αδελφό της, Φίνεας Ο’ Κόνελ, με το «chairman’s gong» για το τραγούδι τους, το «What Was I Made For?». Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Μπίλι Άιλις εξέφρασε την επιθυμία της να το αφιερώσει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που περνάνε μια δύσκολη συναισθηματική περίοδο. «Θα ήθελα πραγματικά να πω ότι αυτό το βραβείο και κάθε αναγνώριση που παίρνει αυτό το τραγούδι, θέλω απλώς να τα αφιερώσω σε οποιονδήποτε βιώνει την απελπισία και το αίσθημα ενός υπαρξιακού τρόμου και σκέφτεσαι ότι "δεν υπάρχει κάποιο νόημα" ή διερωτάται "γιατί βρίσκομαι εδώ και γιατί το κάνω αυτό;"».

«Θέλω απλώς να πω σε όποιον νιώθει έτσι, να είναι υπομονετικός με τον εαυτό του και να ξέρει ότι αξίζει τον κόπο να το παλέψει, γιατί νομίζω ότι είναι υπέροχο να είσαι ζωντανός τώρα», συνέχισε.

Η ίδια, έκανε μια αναδρομή στο όταν εκείνη και ο αδερφός της κλήθηκαν να γράψουν αυτό το τραγούδι για την ταινία «Barbie». «Νομίζω πως βρισκόμουν σε μια σκοτεινή περίοδο και τα πράγματα δεν είχαν νόημα στη ζωή». «Απλώς δεν καταλάβαινα ποιο ήταν το νόημα και γιατί πρέπει να συνεχίσω. Απλώς αμφισβητούσα τα πάντα στον κόσμο».

Η Μπίλι Άιλις αναφέρθηκε επίσης και στα συναισθήματα που βίωσε όταν είδε για πρώτη φορά την «Barbie» και τόνισε ότι «απλώς έβλεπα την Barbie να λέει και να αισθάνεται πράγματα με τα οποία πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά καταλάβαινα και με τα οποία ένιωθα τόσο κοντά. Ένιωθα ότι κάποιος με καταλαβαίνει, και δεν το περίμενα». «Νομίζω ότι αυτή η ταινία είναι το πιο απίστευτο, πιο δυναμωτικό και όμορφο και αστείο και απλά απίστευτο έργο τέχνης στον κόσμο, και είναι μεγάλη τιμή μου που είμαι μέρος της», σημείωσε.