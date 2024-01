Για τη Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ, το να μιλήσει για τον βιασμό της ήταν λυτρωτικό - «Έπρεπε να το ονομάσω»

Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση της ιστορίας της συνέβαλε στη διαδικασία επούλωσή της

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η ηθοποιός Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ, μιλώντας για τον βιασμό που υπέστη πριν σχεδόν 30 χρόνια, από έναν άνδρα που θεωρούσε φίλο της. «Ένας άντρας με βίασε στα 30 μου. Δεν ήταν καθόλου σεξουαλικό. Ήταν κυριαρχία και έλεγχος. Υπερβολικός έλεγχος», είπε χαρακτηριστικά σε ένα άρθρο σε πρώτο πρόσωπο, που έγραψε, για το εξώφυλλο του περιοδικού People. Η ίδια, σημείωσε πως προσπάθησε να «θάψει» την τραυματική εμπειρία. «Δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβη. Ότι θα μπορούσε να συμβεί. Οπότε το ξέκοψα», τόνισε.

Πλέον, όμως, έχει την ελπίδα πως οι άνθρωποι θα μπορούν «να μιλούν για τη σεξουαλική επίθεση με τον ίδιο τρόπο που μιλούν τώρα για τον καρκίνο. Πες σε κάποιον ότι επέζησες από τον καρκίνο και θα γιορτάσουν για αυτό. Θέλω την ίδια αντίδραση για τους επιζώντες σεξουαλικής επίθεσης. Δεν θέλω να ντρέπονται τα θύματα. Η ντροπή της πράξης ανήκει στον δράστη: Είναι αυτός που έκανε την αποτρόπαια, επαίσχυντη πράξη».

Πριν λίγες ημέρες, σε νέα της συνέντευξη εκπομπή Today, η ηθοποιός εξήγησε την ανακούφιση που ένιωσε αφού μοιράστηκε την ιστορία της. «Νομίζω ότι είναι θέμα φυσικής, σωστά; Αν κρατάμε μόνοι μας ένα βάρος, είναι πολύ βαρύ. Αλλά αν είναι άμμος και όλοι κρατάμε έναν κόκκο και το κουβαλάμε ο ένας για τον άλλο, δεν είναι τόσο βαρύ. Έτσι, για μένα, το να το ομολογήσω ήταν πολύ δυνατό και νιώθω πιο ανάλαφρη. Και ήρθε η ώρα να μην το κουβαλάω άλλο».

Mariska Hargitay is talking to @hodakotb and @savannahguthrie about the @lawandordertv season 25 premiere tonight, watching Olivia Benson grow into her power, how her own life got greater as she got older, opens up about her @People essay, and more. pic.twitter.com/d7qDaGOQ7q