Ο Τζέιμι Ντόρναν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακής προσβολής - Ήρθε σε επαφή με τοξικές κάμπιες

Ο Τζέιμι Ντόρναν ένιωσε «μυρμήγκιασμα και γαργαλητό στα άκρα του»

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο ηθοποιός Τζέιμι Ντόρναν, με συμπτώματα καρδιακής προσβολής, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Πορτογαλία. Την περιπέτεια της υγείας του αποκάλυψε ο φίλος του, Γκόρντον Σμαρτ, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα σε ένα θέρετρο γκολφ, πέρυσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός ήταν μαζί με τον Σμαρτ και άλλους φίλους του, όταν άρχισε να αισθάνεται περίεργα. Μία ημέρα μετά την έναρξη των διακοπών τους, ο Σμαρτ είπε ότι ο Ντόρναν ένιωσε «μυρμήγκιασμα και γαργαλητό στα άκρα του» και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι είχε υψηλό καρδιακό ρυθμό. Ο Σμαρτ αποκάλυψε αργότερα, ότι ο πρωταγωνιστής των ταινιών «50 Shades of Grey» ήρθε σε επαφή με κάμπιες, που ήταν τοξικές.

Αν και ο ηθοποιός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, χρειάστηκε να συνδεθεί με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο της Πορτογαλίας. Ο φίλος του ανέφερε ακριβώς τα λόγια του Τζέιμι Ντόρναν όταν τον είδε ξανά: «Θεέ μου, Γκόρντον, περίπου 20 λεπτά αφότου έφυγες και το αριστερό μου χέρι μούδιασε, το αριστερό μου πόδι μούδιασε, το δεξί μου πόδι μούδιασε και βρέθηκα ξαφνικά στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου».

Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες στο podcast «The Good, the Bad and the Unexpected» του BBC, ο Σμαρτ αποκάλυψε ότι αρχικά πίστευαν ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των πολλών ποτών που είχαν πιει το προηγούμενο βράδυ. Προς έκπληξή τους, ο γιατρός τους είπε ότι τα συμπτώματά προκλήθηκαν από επαφή με τοξικές κάμπιες. «Περάσαμε υπέροχα την πρώτη μέρα, παίξαμε πολύ γκολφ, βγήκαμε έξω, ήπιαμε πολύ κρασί και μετά περάσαμε στα μαρτίνι εσπρέσο», είπε ο φίλος του Ντόρναν. «Την επόμενη μέρα, παίξαμε γκολφ, ήμασταν όλοι εντελώς χάλια και άρχισα να νιώθω μυρμήγκιασμα στο αριστερό μου χέρι και στη συνέχεια γαργαλητό στο αριστερό μου χέρι. Είμαι γιος παθολόγου και σκέφτηκα: "Αυτό είναι συνήθως το σημάδι της έναρξης καρδιακής προσβολής"».

Ο Γκόρντον είπε ότι στη συνέχεια κατέρρευσε και ξύπνησε σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, συνδεδεμένο με ένα μηχάνημα. Ο γιατρός του ζήτησε να απαριθμήσει τι είχε πιει την προηγούμενη μέρα. Όταν, όμως, ο ίδιος επέστρεψε στο ξενοδοχείο από το νοσοκομείο, είδε τον ηθοποιό να συνδέεται με ιατρικό εξοπλισμό. Μία εβδομάδα αργότερα, ο γιατρός τηλεφώνησε στον Γκόρντον και τον ενημέρωσε ότι τα συμπτώματα του ίδιου και του Τζέιμι μπορεί να προκλήθηκαν από τοξικές κάμπιες.