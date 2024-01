O Τζεφ Μπέζος γιόρτασε τα 60 του και έβαλε αυστηρούς περιορισμούς στους καλεσμένους του

Το γενέθλιο πάρτι του Τζεφ Μπέζος πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη της αρραβωνιαστικιάς του Λόρεν Σάντσεζ στο Μπέβερλι Χιλ

Όταν φιγουράρεις στο τοπ 3 με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, τα δώρα είναι περιττά. Ή μήπως όχι; Στην περίπτωση του Τζεφ Μπέζος σίγουρα ναι, αφού ο δισεκατομμυριούχος -μέσα στους πολλούς και αυστηρούς όρους που έβαλε σε όσους καλεσμένους παρευρέθηκαν στο πάρτι του- έθεσε ως εντολή «να μην φέρει κανείς δώρα».



Το ξέρουμε ότι δεν του λείπει και τίποτα, αλλά η κίνηση είναι που μετράει. Κάτι τέτοιο όμως για τον άνθρωπο που το networth του ξεπερνά τα 177 δισ. δολάρια δεν ισχύει. Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το παρών, ήταν οι Jay Z, Μπιγιονσέ, Ιβάνκα Τραμπ, Τζερντ Κούσνερ, Κιάρα, οι αδελφές Καρντάσιαν και άλλοι.

