Ο Μπεν Άφλεκ «τσαλαβουτάει» μαζί με τον γιο του στο βροχερό Λος Άντζελες και χαρίζει το πιο αστείο στιγμιότυπο της ημέρας

Πατέρας και γιος έγιναν μούσκεμα, και χάρισαν ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα των ημερών

Θα το παραδεχτώ πως ο Μπεν Άφλεκ αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μου meme του διαδικτύου. Ποιος θα μπορούσε άλλωστε να ξεχάσει τα περσινά στιγμιότυπα από τα βραβεία Grammys; Tους ύπνους που έριξε στο ταξίδι του μέλιτος του πάνω σε βάρκα; Ή τις επιστροφές του από τα Dunkin, όπου κρατάει πάνω από 10 αντικείμενα στα χέρια του;

Ομολογουμένως έχει χαρίσει πολύ γέλιο ο Άφλεκ στο διαδίκτυο και ίσως γι' αυτό και να αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Εχθές είχε μια ακόμη τέτοια στιγμή, μαζί με τον γιο του. Ο διάσημος ηθοποιός μαζί με τον 11χρονο Σάμουελ περπατούσαν στους βροχερούς δρόμους του Λος Άντζελες και μάλλον αυτό δεν πήγε και πολύ καλά.

Στα στιγμιότυπα των παπαράτσι, πατέρας και γιος μάταια προσπαθούν να μην βραχούν, αφού δεν έχουν αφήσει και λακούβα χωρίς να πέσουν μέσα. Την καθοδήγηση φυσικά την κάνει ο Άφλεκ και ο καημένος Σάμουελ απλώς ακολουθεί και εκείνος στο ίδιο βρεγμένο μονοπάτι.

Ben Affleck and son Samuel, 11, dodge puddles as they brave the rainy weather in LA https://t.co/7M7ziUff0n pic.twitter.com/9bT0CjsGOw — Page Six (@PageSix) February 2, 2024

Στο σημείο αυτό, ας παραθέσουμε ένα ακόμη αξέχαστο και «βρεγμένο» στιγμιότυπο του Άφλεκ, προσπαθώντας να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, μαζί με όλα τα πακέτα που έχουν έρθει σπίτι του.