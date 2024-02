Το συγκεκριμένο βίντεο έχει ανοίξει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το εάν η ηθοποιός ήταν αγενής προς το κοινό

Έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το παρελθόν, στο οποίο η Αν Χάθαγουεϊ αρνείται να βγάλει φωτογραφίες με θαυμαστές της. Το viral – πλέον βίντεο, που αναρτήθηκε στο «X», το 2022, έδειχνε τη σταρ της ταινίας «Devil Wears Prada» να μιλάει με τους θαυμαστές της, ενώ περπατούσε προς το αυτοκίνητό της μετά την επίδειξη μόδας του Valentino στην Ιταλία.

Στο βίντεο, η Αν Χάθαγουεϊ φαίνεται να λέει «ηρέμησε» στα ιταλικά, ενώ έκανε νόημα στους θαυμαστές να καθίσουν πιο μακριά. «Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες με όλους», δήλωσε η ηθοποιός. «Αλλά θα σταθώ εδώ και θα σας χαιρετήσω αν θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία. Δεν μπορώ να υπογράψω, είστε πάρα πολλοί», τόνισε. «Λυπάμαι, αλλά θέλω να έχετε κάτι, οπότε αν θέλετε θα σας χαιρετήσω λίγο. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση», πρόσθεσε.

Do you think Anne Hathaway is being polite or impolite to her fans in this video? pic.twitter.com/ebOznRB8pu